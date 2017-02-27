ПФТС? Мухахаха... Мерять что либо по этому несчастью это как щупать пульс и температуру у трупа.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:24
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Люблю такие дни.
Тск забавно читать ветку начав с утренних сообщений)))
Вечерний Киев: на продажу все как один 26. Если светят меньше - в наличии нет даже пару сотен, специально позаскакивал
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 09 бер, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Где это сейчас 3% на остаток в долларах капает?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:26
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:40
viewtopic.php?p=4883621#p4883621
UPD. відкат на падінні стався за моїм аналізом, але отримали продовження ведмежатніка без консолідації, зараз сидимо на підтримці, якщо бики не включаться, нас очікує не відкат на рості, а корекція із кризою, тому уважно слідкуємо із зеленого забору за фондовим, і за тим, що там за окєяном Трамп буде патякати (для порятунку перед виборами) ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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