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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41634164416541664167>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:24

  artlife написав:Отставить панику.
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ПФТС? Мухахаха... Мерять что либо по этому несчастью это как щупать пульс и температуру у трупа.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Люблю такие дни.
Тск забавно читать ветку начав с утренних сообщений)))

Вечерний Киев: на продажу все как один 26. Если светят меньше - в наличии нет даже пару сотен, специально позаскакивал
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 09 бер, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Где это сейчас 3% на остаток в долларах капает?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:26

  varlo написав:Где это сейчас 3% на остаток в долларах капает?


конкорд банк
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:40

viewtopic.php?p=4883621#p4883621

UPD. відкат на падінні стався за моїм аналізом, але отримали продовження ведмежатніка без консолідації, зараз сидимо на підтримці, якщо бики не включаться, нас очікує не відкат на рості, а корекція із кризою, тому уважно слідкуємо із зеленого забору за фондовим, і за тим, що там за окєяном Трамп буде патякати (для порятунку перед виборами) ... :roll:
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:50

  asti написав:А может это наоборот хорошо для гривны, что нефть так обвалилась в преддверии посевной? Руда не падает, зерно не падает...

В прєдвєріі посівної вже всі паливно-мастильні матеріали закуплені і проплачені, та й щось про миттєве зниження ціни на них я не чув, може підкажете, хто завтра-післязавтра оперативно знизить ціну?!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чемпионат Италии по футболу приостановлен.

Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:01

  freeze написав:Чемпионат Италии по футболу приостановлен.

Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.


Евро и ОИ точно не отменят, а перенесут, если что. Во все нерегулярное инвестированы огромные бабки. Никто терять их не будет. Тем более, что во время фазы ограничений оформится отложенный спрос на туризм и развлечения
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:08

  freeze написав:
  greenozon написав:завтра не буде паніки на М/Б
буде звичайний робочий день як і решта днів


Чувствуется, что вы в совершенстве овладели искусством аутотренинга :lol:


Я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обосрался, я не обосрался (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://biz.censor.net.ua/resonance/317 ... chno_krizi
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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