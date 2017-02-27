Интересно, что коцабы сами признавались, зачем начали выходить на долговые рынки. https://www.gazeta.ru/business/2019/07/ ... 3597.shtml "Успеть до санкций". То есть соблюдать международное законодательство они изначально не планировали и не планируют, а планируют бузить и знают, что санкции против них все равно введут. При этом Запад снова начал давать им в долг. Тут уже не просто история ничему не учит, тут уже слепота и глухота!
proftpd66 написав:в евро нету фонды как в США. В евро НДС сложный, экономика питает сама себя в 20%, а всего 60%-80%.
Экономика работает как независимая.
Есть тоже фонда. Мир сейчас глобализирован. И с такими новостями о вирусе именно из Европы евро все равно растет. То есть, похоже, таки американцы устроили мегаКуЕ.
фонды есть даже у нас и в России. И прибыльность фонды исторически больше всего в в ЮАР. Но по масштабам именно в США она большая. По этому хайпят фонду и потом выходят из нее. А если выйти то, куда? правильно: в евро. Или в японскую иену.
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За несколько дней до разрыва сделки с ОПЕК Путин собрал министров и руководителей нефтяных компаний на совещание во «Внуково-2». Как утверждает источник Bloomberg, присутствовавший на совещании, позиция России заключалась в том, что ущерб от падения спроса должны нести и американские производители сланцевой нефти