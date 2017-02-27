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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4164416541664167>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:24

  freeze написав:Чемпионат Италии по футболу приостановлен.

Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?
juristkostya
 
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З 11.03.2020 через спалах Коронавірусу, всі гірськолижні курорти півночі Італії достроково припиняють сезон. Ломбадія, Венетто, Південний Тіроль.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:30

  juristkostya написав:
  freeze написав:Чемпионат Италии по футболу приостановлен.

Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?

Вот чего при этом всем растет евро... Похоже, просто тупо печатают доллар (быстрее чем евро), другого объяснения нет.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:32

Интересно, что коцабы сами признавались, зачем начали выходить на долговые рынки.
https://www.gazeta.ru/business/2019/07/ ... 3597.shtml
"Успеть до санкций". То есть соблюдать международное законодательство они изначально не планировали и не планируют, а планируют бузить и знают, что санкции против них все равно введут. При этом Запад снова начал давать им в долг. Тут уже не просто история ничему не учит, тут уже слепота и глухота!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  freeze написав:Чемпионат Италии по футболу приостановлен.

Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?


Зачетный юмор.
Это по статистике одни из самых смотрибельных событий в мире.
После дебатов Зеленского и Порошенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:35

  hxbbgaf написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Чемпионат Италии по футболу приостановлен.

Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?

Вот чего при этом всем растет евро... Похоже, просто тупо печатают доллар (быстрее чем евро), другого объяснения нет.


в евро нету фонды как в США. В евро НДС сложный, экономика питает сама себя в 20%, а всего 60%-80%.

Экономика работает как независимая.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:50

  proftpd66 написав:в евро нету фонды как в США. В евро НДС сложный, экономика питает сама себя в 20%, а всего 60%-80%.

Экономика работает как независимая.

Есть тоже фонда. Мир сейчас глобализирован. И с такими новостями о вирусе именно из Европы евро все равно растет. То есть, похоже, таки американцы устроили мегаКуЕ.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

Типичное табло обменника сегодняшнего вечера. Курс покупки обычный - неделю назад дороже покупалось, курс продажи "акционный", оленеводческий для напуганных оленей. Классический загон.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:54

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:в евро нету фонды как в США. В евро НДС сложный, экономика питает сама себя в 20%, а всего 60%-80%.

Экономика работает как независимая.

Есть тоже фонда. Мир сейчас глобализирован. И с такими новостями о вирусе именно из Европы евро все равно растет. То есть, похоже, таки американцы устроили мегаКуЕ.


фонды есть даже у нас и в России. И прибыльность фонды исторически больше всего в в ЮАР. Но по масштабам именно в США она большая. По этому хайпят фонду и потом выходят из нее. А если выйти то, куда? правильно: в евро. Или в японскую иену.


Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За несколько дней до разрыва сделки с ОПЕК Путин собрал министров и руководителей нефтяных компаний на совещание во «Внуково-2». Как утверждает источник Bloomberg, присутствовавший на совещании, позиция России заключалась в том, что ущерб от падения спроса должны нести и американские производители сланцевой нефти

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/3 ... om?photo=1
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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