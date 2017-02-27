Имеем пирамиду спекулянтов, которые могут выйти с рисковых активов.
Но как иначе может затронуть мировой кризис страну с отсутствующей экономикой?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:58
Имеем пирамиду спекулянтов, которые могут выйти с рисковых активов.
Но как иначе может затронуть мировой кризис страну с отсутствующей экономикой?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чего не спите ? Рискуете проспать завтра начало ! Или вы не будете ложиться что бы встречать межбанк как Новый год? Так межбанк относительно не скоро открывается !
Додано: Вів 10 бер, 2020 01:14
Чому бідний? - Тому що дурний
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