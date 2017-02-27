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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4164416541664167

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:58

  ЧИА написав:Предполагаю что мировой кризис стартовал
До Украины, как обычно, дойдет постепенно

Имеем пирамиду спекулянтов, которые могут выйти с рисковых активов.
Но как иначе может затронуть мировой кризис страну с отсутствующей экономикой?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чего не спите ? Рискуете проспать завтра начало ! Или вы не будете ложиться что бы встречать межбанк как Новый год? Так межбанк относительно не скоро открывается !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:14

https://inforesist.org/intervyu-zelensk ... -ischezli/
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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