Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:29
З 11.03.2020 через спалах Коронавірусу, всі гірськолижні курорти півночі Італії достроково припиняють сезон. Ломбадія, Венетто, Південний Тіроль.
kluychkooleg
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:33
juristkostya написав: freeze написав:
Чемпионат Италии по футболу приостановлен.
Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?
Зачетный юмор.
Это по статистике одни из самых смотрибельных событий в мире.
После дебатов Зеленского и Порошенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:35
hxbbgaf написав: juristkostya написав: freeze написав:
Чемпионат Италии по футболу приостановлен.
Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?
Вот чего при этом всем растет евро... Похоже, просто тупо печатают доллар (быстрее чем евро), другого объяснения нет.
в евро нету фонды как в США. В евро НДС сложный, экономика питает сама себя в 20%, а всего 60%-80%.
Экономика работает как независимая.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:53
Типичное табло обменника сегодняшнего вечера. Курс покупки обычный - неделю назад дороже покупалось, курс продажи "акционный", оленеводческий для напуганных оленей. Классический загон.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:54
hxbbgaf написав: proftpd66 написав:
в евро нету фонды как в США. В евро НДС сложный, экономика питает сама себя в 20%, а всего 60%-80%.
Экономика работает как независимая.
Есть тоже фонда. Мир сейчас глобализирован. И с такими новостями о вирусе именно из Европы евро все равно растет. То есть, похоже, таки американцы устроили мегаКуЕ.
фонды есть даже у нас и в России. И прибыльность фонды исторически больше всего в в ЮАР. Но по масштабам именно в США она большая. По этому хайпят фонду и потом выходят из нее. А если выйти то, куда? правильно: в евро. Или в японскую иену.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:58
За несколько дней до разрыва сделки с ОПЕК Путин собрал министров и руководителей нефтяных компаний на совещание во «Внуково-2». Как утверждает источник Bloomberg, присутствовавший на совещании, позиция России заключалась в том, что ущерб от падения спроса должны нести и американские производители сланцевой нефти
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/3 ... om?photo=1
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:58
ЧИА написав:
Предполагаю что мировой кризис стартовал
До Украины, как обычно, дойдет постепенно
Имеем пирамиду спекулянтов, которые могут выйти с рисковых активов.
Но как иначе может затронуть мировой кризис страну с отсутствующей экономикой?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:59
Чего не спите ? Рискуете проспать завтра начало ! Или вы не будете ложиться что бы встречать межбанк как Новый год? Так межбанк относительно не скоро открывается !
yama
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Додано: Вів 10 бер, 2020 01:14
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