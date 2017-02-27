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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:29
З 11.03.2020 через спалах Коронавірусу, всі гірськолижні курорти півночі Італії достроково припиняють сезон. Ломбадія, Венетто, Південний Тіроль.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зачетный юмор.
Это по статистике одни из самых смотрибельных событий в мире.
После дебатов Зеленского и Порошенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:35
в евро нету фонды как в США. В евро НДС сложный, экономика питает сама себя в 20%, а всего 60%-80%.
Экономика работает как независимая.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:54
фонды есть даже у нас и в России. И прибыльность фонды исторически больше всего в в ЮАР. Но по масштабам именно в США она большая. По этому хайпят фонду и потом выходят из нее. А если выйти то, куда? правильно: в евро. Или в японскую иену.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:58
Имеем пирамиду спекулянтов, которые могут выйти с рисковых активов.
Но как иначе может затронуть мировой кризис страну с отсутствующей экономикой?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чего не спите ? Рискуете проспать завтра начало ! Или вы не будете ложиться что бы встречать межбанк как Новый год? Так межбанк относительно не скоро открывается !
Додано: Вів 10 бер, 2020 01:14
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Вів 10 бер, 2020 03:25
Mrochkovskiy рассказал что сейчас кредиты можно брать под ипотеку.
и ставки на депо будут увеличиваться.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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