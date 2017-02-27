Падение цен на нефть станет одним из факторов роста ВВП Украины и укрепления курса гривны. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко."У нас резко упадет импорт. Потому что основными статьями импорта у нас являются нефть и газ. При этом чем меньше импорт – тем выше ВВП. Украина, даже ничего не делая, лишь благодаря снижению цен на нефть может получить прирост ВВП. Если перенести это на ситуацию с нефтью, то импорт у нас уменьшится где-то на 10%. Я продолжаю говорить, что [президент Украины Владимир] Зеленский родился в рубашке. У нас ВВП в первом квартале упал впервые за три года. А тут раз – и такой подарок. Главный вопрос – сколько это будет продолжаться? То есть падение цен на нефть станет одним из факторов роста ВВП Украины. Также эта ситуация повлияет на курс доллара. То, что сейчас происходит с нефтью, – это хорошая поддержка гривны. Спрос на валюту из-за сокращения импорта будет уменьшаться. Помимо этого, должны понизиться цены на бензин", – отметил экономист.Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин вынужден будет сосредоточиться на защите российской экономики от последствий падения стоимости нефти."Но есть и негативные факторы. Произошла девальвация рубля, а значит, российские товары станут более конкурентоспособными на нашем рынке. Например, товары бытовой химии. В качестве ответа украинское правительство должно понижать ставку рефинансирования, чтобы немного девальвировать гривну. Россия, к сожалению, все-таки остается вторым после Китая торговым партнером Украины. Не хотелось бы, чтобы их товары побеждали в конкуренции с нашими. Еще один минус обвала цен на нефть – вслед за этим могут подешеветь металл и продукты сельского хозяйства. Не сильно, конечно, но мы ощутим. Думаю, на 5–10%. Соответственно, наш экспорт немного сократится. Но в целом позитива от падения цен на нефть для нас больше, чем негатива. Традиционно то, что плохо для России, хорошо для Украины. К тому же, Путину придется больше внимания уделять тому, что делать с недовольством своего населения. Правда, россияне будут долго терпеть. Это в других странах люди выходят на массовые забастовки, когда доходы падают даже на 5%. И тем не менее Путину придется думать, как защитить российскую экономику от удара", – резюмировал Савченко.