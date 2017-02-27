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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4165416641674168>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 03:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я первый был за то, чтоб была отдельная ветка для эпидемических чесов, но бось там это будет менее к месту

Член колективу Європейського центрального банку (ЄЦБ) заражений # COVID19 . Про справу з коронавірусом було поінформовано близько 100 колег, які працювали з цією людиною, і, як запобіжний захід, тимчасово працюватимуть з дому, повідомила ЄЦБ.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 06:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Экономист Савченко: Падение цен на нефть – подарок для Украины. Главный вопрос – сколько это будет продолжаться?

Падение цен на нефть станет одним из факторов роста ВВП Украины и укрепления курса гривны. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

"У нас резко упадет импорт. Потому что основными статьями импорта у нас являются нефть и газ. При этом чем меньше импорт – тем выше ВВП. Украина, даже ничего не делая, лишь благодаря снижению цен на нефть может получить прирост ВВП. Если перенести это на ситуацию с нефтью, то импорт у нас уменьшится где-то на 10%. Я продолжаю говорить, что [президент Украины Владимир] Зеленский родился в рубашке. У нас ВВП в первом квартале упал впервые за три года. А тут раз – и такой подарок. Главный вопрос – сколько это будет продолжаться? То есть падение цен на нефть станет одним из факторов роста ВВП Украины. Также эта ситуация повлияет на курс доллара. То, что сейчас происходит с нефтью, – это хорошая поддержка гривны. Спрос на валюту из-за сокращения импорта будет уменьшаться. Помимо этого, должны понизиться цены на бензин", – отметил экономист.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин вынужден будет сосредоточиться на защите российской экономики от последствий падения стоимости нефти.

"Но есть и негативные факторы. Произошла девальвация рубля, а значит, российские товары станут более конкурентоспособными на нашем рынке. Например, товары бытовой химии. В качестве ответа украинское правительство должно понижать ставку рефинансирования, чтобы немного девальвировать гривну. Россия, к сожалению, все-таки остается вторым после Китая торговым партнером Украины. Не хотелось бы, чтобы их товары побеждали в конкуренции с нашими. Еще один минус обвала цен на нефть – вслед за этим могут подешеветь металл и продукты сельского хозяйства. Не сильно, конечно, но мы ощутим. Думаю, на 5–10%. Соответственно, наш экспорт немного сократится. Но в целом позитива от падения цен на нефть для нас больше, чем негатива. Традиционно то, что плохо для России, хорошо для Украины. К тому же, Путину придется больше внимания уделять тому, что делать с недовольством своего населения. Правда, россияне будут долго терпеть. Это в других странах люди выходят на массовые забастовки, когда доходы падают даже на 5%. И тем не менее Путину придется думать, как защитить российскую экономику от удара", – резюмировал Савченко.

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 06:45

Всім гарного дня! :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:28

Нигерия вслед за Саудовской Аравией обещает увеличивать добычу нефти в связи с развалом соглашения ОПЕК+. Об этом заявил министр нефтяной промышленности Тимипре Силва после встречи с президентом Мухаммаду Бухари.
В течение года добыча в Нигерии может вырасти до 2,5 млн баррелей в день, то есть на 40% от текущих уровней. Долгосрочные планы правительства предполагают двукратное увеличение мощностей к 2025 году (до 4 млн баррелей в сутки)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:38

Кто до какого курса готов откупаться?
Carbon_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:48

  Carbon_m написав:Кто до какого курса готов откупаться?

Если сегодня поднимемся до 27, то готов слить все.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:04

  Starikan написав:
  Zebra написав:
  Starikan написав: СА: Экспорт нефти даёт 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП.
В РФ эти проценты в разы меньше даже с учетом газа.
Благополучие СА практически полностью зависит от нефти.
Без нефти РФ не сможет содержать армию и флот. Сауды смогут, просто ужмутся :!:

Саудиты не производят оружие, а закупают в США за доллары.

РФ всё производит в основном на своих заводах за рубли и платит своим воякам рубли.
А углеводороды дают им примерно 20% бюджета.
Девальвация с 58 до 70 скомпенсирует потери.

Я не хочу сказать, что РФ будет процветать, но всё таки отказ от политики ОПЕК наводит на размышления.

Американцы,если надо,дадут оружие и без долларов,особенно саудитам.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:07

  UA написав:Кто нибудь в курс 30 на 20 марта этого года верит?

Это не вопрос веры.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:11

  artlife написав:Отставить панику.
Зображення

Коматозное зазеркалье,на...
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:12

  Carbon_m написав:Кто до какого курса готов откупаться?

Вже хто хотів, то ще з вчорашнего дня у зеленому вагоні. :D
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