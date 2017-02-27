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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:18
Игорь Алексеевич написав: varlo написав:
Где это сейчас 3% на остаток в долларах капает?
конкорд банк
Всегда очковал держать деньги в украинских банках.Гривну-да,можно,после обвала гривны и слива денег за много гривен,а деньги-нет.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:18
Kravec_5 написав:
Если сегодня поднимемся до 27, то готов слить все.
Можливо, ми прогуляли "основну двіжуху".
Фонда в Азії стабілізується. Євро падає.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:29
В России на месяц заморозили покупку иностранной валютыhttps://www.ukr.net/#homeDetails/za_rubezhom/77239597/
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:30
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
Чемпионат Италии по футболу приостановлен.
Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?
Зачетный юмор.
Это по статистике одни из самых смотрибельных событий в мире.
После дебатов Зеленского и Порошенко.
и?
вот что реально плохое с вами случится, если не сходить на стадион?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:31
zahid02 написав: Carbon_m написав:
Кто до какого курса готов откупаться?
Вже хто хотів, то ще з вчорашнего дня у зеленому вагоні.
Мне уже в субботу в нескольких окнах отвечали, что у.е. нет. В итоге на все так и не зашел.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:34
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
Чемпионат Италии по футболу приостановлен.
Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?
Зачетный юмор.
Это по статистике одни из самых смотрибельных событий в мире.
После дебатов Зеленского и Порошенко.
Это все просто шоу. По сравнению с последствиями для экономики от карантина можно сказать, что вляния вообще никакого.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:47
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:50
Ну, вот вы и подтвердили, что это исключительно вопрос бизнеса.
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