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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4165416641674168

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:18

  Игорь Алексеевич написав:
  varlo написав:Где это сейчас 3% на остаток в долларах капает?


конкорд банк

Всегда очковал держать деньги в украинских банках.Гривну-да,можно,после обвала гривны и слива денег за много гривен,а деньги-нет.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:18

  Kravec_5 написав:Если сегодня поднимемся до 27, то готов слить все.


Можливо, ми прогуляли "основну двіжуху".
Фонда в Азії стабілізується. Євро падає.
slonic32
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:29

В России на месяц заморозили покупку иностранной валюты

https://www.ukr.net/#homeDetails/za_rubezhom/77239597/
Carbon_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:30

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:Чемпионат Италии по футболу приостановлен.

Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?


Зачетный юмор.
Это по статистике одни из самых смотрибельных событий в мире.
После дебатов Зеленского и Порошенко.
и?
вот что реально плохое с вами случится, если не сходить на стадион?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:31

  zahid02 написав:
  Carbon_m написав:Кто до какого курса готов откупаться?

Вже хто хотів, то ще з вчорашнего дня у зеленому вагоні. :D


Мне уже в субботу в нескольких окнах отвечали, что у.е. нет. В итоге на все так и не зашел.
Carbon_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:Чемпионат Италии по футболу приостановлен.

Приплыли, такими темпами и евро с олимпиадой накроются.
ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?


Зачетный юмор.
Это по статистике одни из самых смотрибельных событий в мире.
После дебатов Зеленского и Порошенко.
Это все просто шоу. По сравнению с последствиями для экономики от карантина можно сказать, что вляния вообще никакого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:47

  Faceless написав:
juristkostya написав:ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?
Это все просто шоу. По сравнению с последствиями для экономики от карантина можно сказать, что вляния вообще никакого.


:lol: :lol: :lol:
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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:50

  freeze написав:
  Faceless написав:
juristkostya написав:ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?
Это все просто шоу. По сравнению с последствиями для экономики от карантина можно сказать, что вляния вообще никакого.


:lol: :lol: :lol:
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Ну, вот вы и подтвердили, что это исключительно вопрос бизнеса.
juristkostya
 
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