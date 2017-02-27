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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:20
cьогодні буде печальний день для обвалістів,гривня на укрепляж на 25.20 на продажу
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:23
Ага, ато розхрюкалися кабанчики у небанківський день
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И? Да, это сфера, где крутятся миллионы, но это просто шоу-бизнес,как и многие другие подобные. Эта сфера не производит ничего, не оказывает каких либо важных услуг, это просто сфера развлечений, на которую многие готовы тратить немало денег. От того, что где-то не пройдёт чемпионат, никто не умрет - да, упадут доходы тех, кто завязан та такие события, типа гостиниц, ресторанов и пр, что-то недополучат стадионы - капля в море. Все. Кто в пабах хотел посмотреть чемпионат, посмотрит что-то другое. Время трансляции тоже пустовать не будет.
Это как говорить, будто отмена съемок какого-нибудь блокбастера имеет какое-то колосальное значение
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А тем временем в России
10:19
ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:27
По Харькову немного припала покупка, в основном 25.20 - 25.80.
20 минут назад 25.40 - 25.80
Одна из обменок не выдержала наплыва онлайн посетителей:
"Resource Limit Is Reached
The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later."
Утренние курсы:
Харьков 25.20 - 25.80
Сумы 25.30 - 25.80
Полтава 25.35 - 25.75
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:33
Курсы приёма вообще "на оленя".
Сейчас принос по таким курсам оскудеет, и прийдётся ставить повыше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:35
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:39
для 70% клиентов из этого форума - такой курс катастрофа.
для бизнеса - норма.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:55
Отож обидно что вчера движуху пропустили что в рашке, что у нас. Сегодня успели собраться с мыслями, принять какие то решения, а если бы работали вчера - одни эмоции, ограниченное время для принятия решения и пугающая неопределённость впереди, особенно это фонды касается.
Такой спектакль испортили!
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:02
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