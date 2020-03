Додано: Вів 10 бер, 2020 09:27

По Харькову немного припала покупка, в основном 25.20 - 25.80.

20 минут назад 25.40 - 25.80



Одна из обменок не выдержала наплыва онлайн посетителей:

"Resource Limit Is Reached

The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later."



Утренние курсы:



Харьков 25.20 - 25.80

Сумы 25.30 - 25.80

Полтава 25.35 - 25.75