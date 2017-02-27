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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41674168416941704171>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:20

cьогодні буде печальний день для обвалістів,гривня на укрепляж на 25.20 на продажу
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:23

  Nazarkino написав:cьогодні буде печальний день для обвалістів,гривня на укрепляж на 25.20 на продажу

Ага, ато розхрюкалися кабанчики у небанківський день
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:
  Faceless написав:
juristkostya написав:ну, накроются...это реально парит кого-то, кроме рекламодателей?
Это все просто шоу. По сравнению с последствиями для экономики от карантина можно сказать, что вляния вообще никакого.



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И? Да, это сфера, где крутятся миллионы, но это просто шоу-бизнес,как и многие другие подобные. Эта сфера не производит ничего, не оказывает каких либо важных услуг, это просто сфера развлечений, на которую многие готовы тратить немало денег. От того, что где-то не пройдёт чемпионат, никто не умрет - да, упадут доходы тех, кто завязан та такие события, типа гостиниц, ресторанов и пр, что-то недополучат стадионы - капля в море. Все. Кто в пабах хотел посмотреть чемпионат, посмотрит что-то другое. Время трансляции тоже пустовать не будет.
Это как говорить, будто отмена съемок какого-нибудь блокбастера имеет какое-то колосальное значение
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тем временем в России
10:19
ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:27

По Харькову немного припала покупка, в основном 25.20 - 25.80.
20 минут назад 25.40 - 25.80

Одна из обменок не выдержала наплыва онлайн посетителей:
"Resource Limit Is Reached
The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later."

Утренние курсы:

Харьков 25.20 - 25.80
Сумы 25.30 - 25.80
Полтава 25.35 - 25.75
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:33

Курсы приёма вообще "на оленя".
Сейчас принос по таким курсам оскудеет, и прийдётся ставить повыше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:35

  Вкладчик1234 написав:Курсы приёма вообще "на оленя".
Сейчас принос по таким курсам оскудеет, и прийдётся ставить повыше

Курс продажи ,, на оленя,, ИМХО.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:39

  Xenon написав:
  Игорь Алексеевич написав:
а она будет не радужной. мвф нас прокатил, в бумаги нет желающих, долги надо погашать, вирус косит траву...
здрасьте 26-27 :P

А чем так страшно 27?

Два года назад было 28 и никого это особо не беспокоило


для 70% клиентов из этого форума - такой курс катастрофа.
для бизнеса - норма. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:55

  Волк написав:А тем временем в России
10:19
ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.

Отож обидно что вчера движуху пропустили что в рашке, что у нас. Сегодня успели собраться с мыслями, принять какие то решения, а если бы работали вчера - одни эмоции, ограниченное время для принятия решения и пугающая неопределённость впереди, особенно это фонды касается.
Такой спектакль испортили!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:02

  Волк написав:А тем временем в России
10:19
ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.

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stas_rst
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