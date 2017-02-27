Онлайн-продажу уже почти все поправили ближе к 26.
Покупка у кого как.
Сейчас банки выйдут закрывать свои позиции, которые наторговали свинорылы онлайн.
И посмотрим, как изменится курс.
На рф - доллар па72
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03
Онлайн-продажу уже почти все поправили ближе к 26.
Покупка у кого как.
Сейчас банки выйдут закрывать свои позиции, которые наторговали свинорылы онлайн.
И посмотрим, как изменится курс.
На рф - доллар па72
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мб открытие 25.3
лайкайте
Востаннє редагувалось PS4 в Вів 10 бер, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:11
МБ
улетели
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 10 бер, 2020 10:13, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:14
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:16
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:16
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Про кого мова?
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:19
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