Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03

Онлайн-продажу уже почти все поправили ближе к 26.

Покупка у кого как.



Сейчас банки выйдут закрывать свои позиции, которые наторговали свинорылы онлайн.

И посмотрим, как изменится курс.



На рф - доллар па72

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин