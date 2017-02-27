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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4168416941704171>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03

Онлайн-продажу уже почти все поправили ближе к 26.
Покупка у кого как.

Сейчас банки выйдут закрывать свои позиции, которые наторговали свинорылы онлайн.
И посмотрим, как изменится курс.

На рф - доллар па72
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб открытие 25.3

лайкайте
Востаннє редагувалось PS4 в Вів 10 бер, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:11

МБ
http://межбанк.org.ua/

улетели :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 10 бер, 2020 10:13, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:12

  PS4 написав:мб открытие 25.3

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:14

Сколько НБУ сегодня спалит резервов?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:14

  Nazarkino написав:cьогодні буде печальний день для обвалістів,гривня на укрепляж на 25.20 на продажу

Сотка вже пішла як сиру землю :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:16

  Xenon написав:Сколько НБУ сегодня спалит резервов?

смолию это уже не надо.
ему главное уйти сейчас с максимальными резервами


так что летим
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:16

  Xenon написав:Сколько НБУ сегодня спалит резервов?


для поддержания рубля))) :P :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:если согласиться, что общий уровень населения настолько низок, что беня методами НЛП спокойно ставит клоуна на первое лицо в государстве, то не сложно предположить, что эти 4 персонажа могут легко забивать баки читателям и провоцировать их на потенциальные убытки в будущем.


Про кого мова?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:19

  Xenon написав:Сколько НБУ сегодня спалит резервов?

Скорее интересует сколько успеют слить и почем через месяц-два откупят :wink: :roll:
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