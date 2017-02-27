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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 417141724173417441754176>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 364
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
10%
37
выше 26
20%
74
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:57

  Zebra написав:
  PS4 написав:мб открытие 25.3

Зображення

ПРО НБУ
Зображення
Або "самознищення"
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Востаннє редагувалось centurionus в Вів 10 бер, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:
  Yuri_T написав:
  Alex2006 написав:Сегодня солью еще 2к

слабак.
пол-пачки давай, не меньше

Лучше припасти на случай если реально смогут загнать курс выше) Да и до "полпачки" в моем понимании не так и далеко от 2к) Я считаю "пачкой" одну покупку в пределах лимита в день (это было около 5,5к), грубо говоря, 5к = 1 пачка.


Какого лимита?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:58

  promyshlennik написав:Alex2006
Ты и так уже в пролёте. Ты уже на той неделе слил свои остатки и перешёл в гривну. Нечего умничать. А до 26 долетим быстро.

Промышленник,не доверяй.Это вполне может быть обыкновенная ложь.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:58

  twin написав:
  Nazarkino написав:cьогодні буде печальний день для обвалістів,гривня на укрепляж на 25.20 на продажу

Сотка вже пішла як сиру землю :wink:

що НБУ із самого початку прийметься збивати зрадофільку ракету, то було зрозуміло, ... питання чи вистачить бичків на кАтлєти вище 25,4? ... бо далі у нас із серйозного 25,9-26,1 проглядується :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 10 бер, 2020 11:01, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:59

у Форварда есть онлайн обмен?
если нет, державшие на сберегательных под 15% (14?) за один день потеряли профит за 4 месяца.
когда ситуация успокоится, сделайте правильные выводы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:01

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  promyshlennik написав:Alex2006
Ты и так уже в пролёте. Ты уже на той неделе слил свои остатки и перешёл в гривну. Нечего умничать. А до 26 долетим быстро.

Вообще-то не в пролете, т.к. сегодня закончилось баксодепо, которого я давно ждал :) Надеюсь, что быстро узнаем ответ) По 26 конечно еще солью, если смогут загнать оленей до этой отметки :)

Ты слил неделю назад по 24.55. Убыток на моменте 4000 грн с полпачки.

Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности :) Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные :) Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:01

  Yuri_T написав:у Форварда есть онлайн обмен?
если нет, державшие на сберегательных под 15% (14?) за один день потеряли профит за 4 месяца.
когда ситуация успокоится, сделайте правильные выводы.

У форварда есть бесплатный манисенд куда угодно. Это мгновенно, если что.

Человек, не имеющий счетов в банке, будет учить делать выводы тех, кто реально работает с банком.

Выводы сделаны :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 10 бер, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:02

  alter написав:
Alex2006 написав:
  Yuri_T написав:слабак.
пол-пачки давай, не меньше

Лучше припасти на случай если реально смогут загнать курс выше) Да и до "полпачки" в моем понимании не так и далеко от 2к) Я считаю "пачкой" одну покупку в пределах лимита в день (это было около 5,5к), грубо говоря, 5к = 1 пачка.


Какого лимита?

150к грн лимит покупки в одном банке в день.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:04

Таки стріху пробило сьогодні, Трумен.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Воооооот он загончик!!!!
КАк только хотел баксика прикупить и всегда вот так.

Ту зе мУУУУУн !!!!
Весенний загончик!
День хоть прподержится?
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