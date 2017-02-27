ПРО НБУ
Або "самознищення"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:57
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 10 бер, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какого лимита?
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:58
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:58
що НБУ із самого початку прийметься збивати зрадофільку ракету, то було зрозуміло, ... питання чи вистачить бичків на кАтлєти вище 25,4? ... бо далі у нас із серйозного 25,9-26,1 проглядується
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 10 бер, 2020 11:01, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:59
у Форварда есть онлайн обмен?
если нет, державшие на сберегательных под 15% (14?) за один день потеряли профит за 4 месяца.
когда ситуация успокоится, сделайте правильные выводы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:01
Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:01
У форварда есть бесплатный манисенд куда угодно. Это мгновенно, если что.
Человек, не имеющий счетов в банке, будет учить делать выводы тех, кто реально работает с банком.
Выводы сделаны
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 10 бер, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:02
150к грн лимит покупки в одном банке в день.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Воооооот он загончик!!!!
КАк только хотел баксика прикупить и всегда вот так.
Ту зе мУУУУУн !!!!
Весенний загончик!
День хоть прподержится?
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