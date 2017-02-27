Додано: Вів 10 бер, 2020 11:01

Zebra написав: Alex2006 написав: promyshlennik написав: Alex2006

Ты и так уже в пролёте. Ты уже на той неделе слил свои остатки и перешёл в гривну. Нечего умничать. А до 26 долетим быстро. Ты и так уже в пролёте. Ты уже на той неделе слил свои остатки и перешёл в гривну. Нечего умничать. А до 26 долетим быстро.

Вообще-то не в пролете, т.к. сегодня закончилось баксодепо, которого я давно ждал Надеюсь, что быстро узнаем ответ) По 26 конечно еще солью, если смогут загнать оленей до этой отметки Вообще-то не в пролете, т.к. сегодня закончилось баксодепо, которого я давно ждалНадеюсь, что быстро узнаем ответ) По 26 конечно еще солью, если смогут загнать оленей до этой отметки

Ты слил неделю назад по 24.55. Убыток на моменте 4000 грн с полпачки. Ты слил неделю назад по 24.55. Убыток на моменте 4000 грн с полпачки.

Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способностиВроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточныеМежду "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей