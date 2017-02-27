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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:05
Вкладчик1234 написав: Yuri_T написав:
у Форварда есть онлайн обмен?
если нет, державшие на сберегательных под 15% (14?) за один день потеряли профит за 4 месяца.
когда ситуация успокоится, сделайте правильные выводы.
У форварда есть бесплатный манисенд куда угодно. Это мгновенно, если что.
Человек, не имеющий счетов в банке, будет учить делать выводы тех, кто реально работает с банком.
Выводы сделаны
первый вариант поста был странен. автор сам удивился своей лояльности и добавил привычного жлобства)))
все для Вашего профита и благополучия.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:06
Индустриал все выходные продавал онлайн па24.88, а сейчас готов это купить назад па25.20. И ещё не вечер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:09
Alex2006 написав:
Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности
Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные
Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей
Ты покупал доллар по 26.20+
а сливаешь его по 24.55
давай посчитаем тогда иначе убыток который ты зафиксировал, с полпачки это 8000+ грн
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 10 бер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:09
Yuri_T написав: Вкладчик1234 написав: Yuri_T написав:
у Форварда есть онлайн обмен?
если нет, державшие на сберегательных под 15% (14?) за один день потеряли профит за 4 месяца.
когда ситуация успокоится, сделайте правильные выводы.
У форварда есть бесплатный манисенд куда угодно. Это мгновенно, если что.
Человек, не имеющий счетов в банке, будет учить делать выводы тех, кто реально работает с банком.
Выводы сделаны
первый вариант поста был странен. автор сам удивился своей лояльности и добавил привычного жлобства)))
все для Вашего профита и благополучия.
Просто сначала ответил на пост, думал что новичок какой-то.
А потом увидел, что это пишет "ментор" и "гуру". Который учит всех "как правильно", не имея счетов в сабже. Делайте выводы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:10
купив щойно по 25,2 в Укргазі. Я олень загнаний?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:11
Alex2006 написав: alter написав:
Alex2006 написав:[quote="4893626:Yuri_T"]
слабак.
пол-пачки давай, не меньше
Лучше припасти на случай если реально смогут загнать курс выше) Да и до "полпачки" в моем понимании не так и далеко от 2к) Я считаю "пачкой" одну покупку в пределах лимита в день (это было около 5,5к), грубо говоря, 5к = 1 пачка.
Какого лимита?
150к грн лимит покупки в одном банке в день.[/quote]
Так это отменили в прошлом году
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:12
laviva написав:
купив щойно по 25,2 в Укргазі. Я олень загнаний?
врешь, потому что там уже полчаса как 25,5
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:14
Alex2006 написав: Alex2006 написав:
Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться
"Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого
Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Ура, спасибо сити банку и оленям выходного дня!) Сегодня солью еще 2к
Не забываем читать мою подпись, снова актуально
Похоже это учетка нбушного бота для вербальных интервенций. Помню был тут на форуме аналогичный экземляр, который "пополнял" дельту в ее последние месяцы конвульсий, и каждый день об этом рапортовал на ветке.
Востаннє редагувалось Moneta
в Вів 10 бер, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:14
laviva написав:
купив щойно по 25,2 в Укргазі. Я олень загнаний?
А для чого купував?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:14
Zebra написав: Alex2006 написав:
Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности
Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные
Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей
Ты покупал доллар по 26.20+
а сливаешь его по 24.55
давай посчитаем тогда иначе убыток который ты зафиксировал, с полпачки это 8000+ грн
Ну вообще-то не только по 26.20, а и между 25 и 23 тоже покупал, это все мелочи и лишь желание пройти "путь оленя", о чем я писал еще когда их покупал) Да и если бы Порох победил, курс сейчас был бы 29+ и это было бы неплохим вложением) А так, чисто поиграться, не велика потеря, ведь основные средства на грн депо за этот период сгенерировали столько дополнительного дохода, что это легко перекрывает все такие мелкие потери и еще раз доказали, что это самый спокойный и надежный вид сбережения в послекризисное время
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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