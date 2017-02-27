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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 417241734174417541764177>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 364
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
10%
37
выше 26
20%
74
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:05

  Вкладчик1234 написав:
  Yuri_T написав:у Форварда есть онлайн обмен?
если нет, державшие на сберегательных под 15% (14?) за один день потеряли профит за 4 месяца.
когда ситуация успокоится, сделайте правильные выводы.

У форварда есть бесплатный манисенд куда угодно. Это мгновенно, если что.

Человек, не имеющий счетов в банке, будет учить делать выводы тех, кто реально работает с банком.

Выводы сделаны :)

первый вариант поста был странен. автор сам удивился своей лояльности и добавил привычного жлобства)))
все для Вашего профита и благополучия.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:06

Индустриал все выходные продавал онлайн па24.88, а сейчас готов это купить назад па25.20. И ещё не вечер :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:09

  Alex2006 написав:Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности :) Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные :) Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей :)

Ты покупал доллар по 26.20+
а сливаешь его по 24.55
давай посчитаем тогда иначе убыток который ты зафиксировал, с полпачки это 8000+ грн
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 10 бер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:09

  Yuri_T написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Yuri_T написав:у Форварда есть онлайн обмен?
если нет, державшие на сберегательных под 15% (14?) за один день потеряли профит за 4 месяца.
когда ситуация успокоится, сделайте правильные выводы.

У форварда есть бесплатный манисенд куда угодно. Это мгновенно, если что.

Человек, не имеющий счетов в банке, будет учить делать выводы тех, кто реально работает с банком.

Выводы сделаны :)

первый вариант поста был странен. автор сам удивился своей лояльности и добавил привычного жлобства)))
все для Вашего профита и благополучия.

Просто сначала ответил на пост, думал что новичок какой-то.

А потом увидел, что это пишет "ментор" и "гуру". Который учит всех "как правильно", не имея счетов в сабже. Делайте выводы :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

купив щойно по 25,2 в Укргазі. Я олень загнаний?
laviva
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:
  alter написав:
Alex2006 написав:[quote="4893626:Yuri_T"]
слабак.
пол-пачки давай, не меньше

Лучше припасти на случай если реально смогут загнать курс выше) Да и до "полпачки" в моем понимании не так и далеко от 2к) Я считаю "пачкой" одну покупку в пределах лимита в день (это было около 5,5к), грубо говоря, 5к = 1 пачка.


Какого лимита?

150к грн лимит покупки в одном банке в день.[/quote]

Так это отменили в прошлом году
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:12

  laviva написав:купив щойно по 25,2 в Укргазі. Я олень загнаний?

врешь, потому что там уже полчаса как 25,5
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:14

  Alex2006 написав:
  Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться :) "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого :) Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)

Ура, спасибо сити банку и оленям выходного дня!) Сегодня солью еще 2к :)
Не забываем читать мою подпись, снова актуально :)


Похоже это учетка нбушного бота для вербальных интервенций. Помню был тут на форуме аналогичный экземляр, который "пополнял" дельту в ее последние месяцы конвульсий, и каждый день об этом рапортовал на ветке.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 10 бер, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:14

  laviva написав:купив щойно по 25,2 в Укргазі. Я олень загнаний?

А для чого купував?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:14

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности :) Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные :) Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей :)

Ты покупал доллар по 26.20+
а сливаешь его по 24.55
давай посчитаем тогда иначе убыток который ты зафиксировал, с полпачки это 8000+ грн

Ну вообще-то не только по 26.20, а и между 25 и 23 тоже покупал, это все мелочи и лишь желание пройти "путь оленя", о чем я писал еще когда их покупал) Да и если бы Порох победил, курс сейчас был бы 29+ и это было бы неплохим вложением) А так, чисто поиграться, не велика потеря, ведь основные средства на грн депо за этот период сгенерировали столько дополнительного дохода, что это легко перекрывает все такие мелкие потери и еще раз доказали, что это самый спокойный и надежный вид сбережения в послекризисное время :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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