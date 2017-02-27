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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41734174417541764177>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 364
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
10%
37
выше 26
20%
74
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:15

Еххх.... 2к в п"ятницю по 24.74 у обмінках, 3к по 25.05 в понеділок у Сірожі онлайн, і сьогодні в 9-45 заполірував ще 1к по 24.95 у цкунца. Правда, через 10 хв цкунц після цього змінив курс на 25.20-25.85, але кого то хвилює? :D
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:16

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:Азія відкрилася дампом, фючерс Nikkei -4.4% відносно пятниці ...

... очікувано за Азією посипалися інші ринки, але уже значно більше, найбільше обвалилася Європа та Канада, в середньому 10% :shock:
по MOEX (MOEX Russia Index) спектакль буде завтра, запасаємося попкорном :mrgreen:
Зображення

в розвинутому світі сьогодні відкати-стабілізації, а в країні расєян очевидний обвал, -9% норм так :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 10 бер, 2020 11:17, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:16

  laviva написав:купив щойно по 25,2 в Укргазі. Я олень загнаний?

если продашь по 25,2 и ниже то да
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:16

Курси на зараз - все все зелене


Вітаюсь совсіма.
11:00
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На скільки виросли, можете побачити самі.

06.03.2020 18:00
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ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей

С таким подходом можно было купить бакс по 9,3 весной 2009 и сидеть пять лет, ждать обвала 14-ого.
Ты сдал "вчера". Если бы сдал "сегодня" имел бы +4000 грн. Это оценка инвестиционного решения, а не надеяться, что "завтра" будет курс лучше, чем "вчера".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:17

  TylerTruman_ написав:в розвинутому світі сьогодні відкати-стабілізації, а в країні расєян очевидний обвал, -9% норм

Продолжая мысль - до Украины эта волна докатится только завтра? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:26

  jump написав:
  Игорь Алексеевич написав:скоро открытие мб.
думаю сразу резко раскачают к 26,5, а потом дядя из нбу после утренного кофе всем по рукам и уйдём к 25-25,5.
25-25,5. - тёте рожковой надо держать ещё более месяца для выхода из бумаг своих друганов. а иначе они её.... :roll:
как раз дружбаны выйдут из бумаг, а она покинет нбу и вот тогда увидим реальную картину.

а она будет не радужной. мвф нас прокатил, в бумаги нет желающих, долги надо погашать, вирус косит траву...
здрасьте 26-27 :P


cкільки можна одну і ту саму туфту гнати уже кілька днів підряд?

тиждень тому заганяв усіх у нерухомість, тепер ця маячня...


спецом для вас д.смолий откроет ворота на мб и начнёт заливать по 23)))
вы небось проспали всё 8-марта :P :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:27

  Vlad442 написав:
  Alex2006 написав:Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей

С таким подходом можно было купить бакс по 9,3 весной 2009 и сидеть пять лет, ждать обвала 14-ого.
Ты сдал "вчера". Если бы сдал "сегодня" имел бы +4000 грн. Это оценка инвестиционного решения, а не надеяться, что "завтра" будет курс лучше, чем "вчера".

Вот такие "ждуны завтрашнего дня" и влетели больше всего в послекризисное время :) Когда нагреблись по 27 и ждали 29, а точнее, как тут уверял один загоняла, "ранее 31 не сливаться!!!" :D А потом нагреблись по 25 ожидая 27 и т.д. Суть загонов всегда одна и та же, чем все закончится - понятно, вопрос кто успеет выскочить с прибылью, а кто опять останется в оленях и будет утешать себя, что "в баксе спокойнее", хотя это не так, о чем я тоже не раз уже писал :) И все же напомню что мои "полпачки" - это 2,5к, так что просчеты не корректны :) И еще напомню, что я на протяжении всего послекризисного времени нахожусь на 65-80% в гривне на депо, так что эти мелочевые "убытки" глобально вообще не заметны :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Ну вообще-то не только по 26.20, а и между 25 и 23 тоже покупал, это все мелочи и лишь желание пройти "путь оленя", о чем я писал еще когда их покупал) Да и если бы Порох победил, курс сейчас был бы 29+ и это было бы неплохим вложением) А так, чисто поиграться, не велика потеря, ведь основные средства на грн депо за этот период сгенерировали столько дополнительного дохода, что это легко перекрывает все такие мелкие потери и еще раз доказали, что это самый спокойный и надежный вид сбережения в послекризисное время

Это так, только послекризисное время может в любой момент смениться кризисным.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:32

  Alex2006 написав: и еще раз доказали, что это самый спокойный и надежный вид сбережения в послекризисное время :)

ну да, у нас как раз в разгаре ПОСЛЕкризисное время.
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