Еххх.... 2к в п"ятницю по 24.74 у обмінках, 3к по 25.05 в понеділок у Сірожі онлайн, і сьогодні в 9-45 заполірував ще 1к по 24.95 у цкунца. Правда, через 10 хв цкунц після цього змінив курс на 25.20-25.85, але кого то хвилює?
Вітаюсь совсіма. 11:00 На скільки виросли, можете побачити самі.
06.03.2020 18:00
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Alex2006 написав:Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей
С таким подходом можно было купить бакс по 9,3 весной 2009 и сидеть пять лет, ждать обвала 14-ого. Ты сдал "вчера". Если бы сдал "сегодня" имел бы +4000 грн. Это оценка инвестиционного решения, а не надеяться, что "завтра" будет курс лучше, чем "вчера".
Игорь Алексеевич написав:скоро открытие мб. думаю сразу резко раскачают к 26,5, а потом дядя из нбу после утренного кофе всем по рукам и уйдём к 25-25,5. 25-25,5. - тёте рожковой надо держать ещё более месяца для выхода из бумаг своих друганов. а иначе они её.... как раз дружбаны выйдут из бумаг, а она покинет нбу и вот тогда увидим реальную картину.
а она будет не радужной. мвф нас прокатил, в бумаги нет желающих, долги надо погашать, вирус косит траву... здрасьте 26-27
cкільки можна одну і ту саму туфту гнати уже кілька днів підряд?
тиждень тому заганяв усіх у нерухомість, тепер ця маячня...
спецом для вас д.смолий откроет ворота на мб и начнёт заливать по 23))) вы небось проспали всё 8-марта
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Alex2006 написав:Опять неверное трактование убытка. Убыток ты получаешь когда покупаешь что-то, привязанное к курсу, за гривну. Если у тебя было 1к баксов, ты продал по 24.5, курс вырос до 25,5, ты подождал, курс упал до 24, ты купил то, что хотел - убытка нет, есть прирост от грн депо и увеличение покупательной способности Вроде объяснял уже кучу раз, но приходится снова... Убыток формируется лишь в момент покупки, до того это лишь виртуальная возможность что-то купить выгоднее. Это как некоторые сидящие в баксе считают себя в "прибыли", если они купили бакс дешевле, чем сейчас, но по факту они имеют лишь виртуальную возможность купить больше, если обменяют баксы сейчас и совершат покупку. Но фишка в том, что таких много, и когда первые начнут реализовывать свою возможность, курс пойдет вниз и возможности других из виртуальных прибыльных превратятся в убыточные Между "могу продать дороже" и "продал дороже" есть огромная разница, на которой погорело огромное количество оленей
С таким подходом можно было купить бакс по 9,3 весной 2009 и сидеть пять лет, ждать обвала 14-ого. Ты сдал "вчера". Если бы сдал "сегодня" имел бы +4000 грн. Это оценка инвестиционного решения, а не надеяться, что "завтра" будет курс лучше, чем "вчера".
Вот такие "ждуны завтрашнего дня" и влетели больше всего в послекризисное время Когда нагреблись по 27 и ждали 29, а точнее, как тут уверял один загоняла, "ранее 31 не сливаться!!!" А потом нагреблись по 25 ожидая 27 и т.д. Суть загонов всегда одна и та же, чем все закончится - понятно, вопрос кто успеет выскочить с прибылью, а кто опять останется в оленях и будет утешать себя, что "в баксе спокойнее", хотя это не так, о чем я тоже не раз уже писал И все же напомню что мои "полпачки" - это 2,5к, так что просчеты не корректны И еще напомню, что я на протяжении всего послекризисного времени нахожусь на 65-80% в гривне на депо, так что эти мелочевые "убытки" глобально вообще не заметны
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Ну вообще-то не только по 26.20, а и между 25 и 23 тоже покупал, это все мелочи и лишь желание пройти "путь оленя", о чем я писал еще когда их покупал) Да и если бы Порох победил, курс сейчас был бы 29+ и это было бы неплохим вложением) А так, чисто поиграться, не велика потеря, ведь основные средства на грн депо за этот период сгенерировали столько дополнительного дохода, что это легко перекрывает все такие мелкие потери и еще раз доказали, что это самый спокойный и надежный вид сбережения в послекризисное время
Это так, только послекризисное время может в любой момент смениться кризисным.