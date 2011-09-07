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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4174417541764177>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 364
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
10%
37
выше 26
20%
74
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра в тёплые долины
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:32

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:А чем так страшно 27?

Два года назад было 28 и никого это особо не беспокоило


для 70% клиентов из этого форума - такой курс катастрофа.
для бизнеса - норма. :P

70% клиентов из этого форума НА ГРИВНЕДЕПО?


здесь можно увидеть сообщения тех, кто вложился на дело в грн. на год по курсу 23.
для них курс 26-27 - это полная катострофа.
придётся им зимой после окончания дело идти работать в супермаркет и зюкать на кассе. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33

Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:
  TylerTruman_ написав:в розвинутому світі сьогодні відкати-стабілізації, а в країні расєян очевидний обвал, -9% норм

Продолжая мысль - до Украины эта волна докатится только завтра? :)

обвали на фондових чіткої кореляції (як у випадку РФ) з нами не мають, бо у нас фондовий фактично відсутній, ... а стосовно грн. та нашої економіки, зараз можна допускати локальний загончик, тобто пастку для бичків, але у випадку світової кризи, реакція буде дійсно дещо запізніла, тому слідкуємо за поведінкою sp500, а також як за нафтою буде вести себе ціна на наші експортні позиції (зернові, руда, ...)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пора корегувати голосувалку в темі, варіанти 27 та 28 більш актуальні ніж 23 та 23.5 :)
ponch08
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ перестарався з продажами. Міжбанк вниз на 2 коп.
Яків не слухає преЗЕдента))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра палюбэ вниз
в сУкраине долар перекуплен на 100 лет вперёд
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:47

TylerTruman_ норм выбрали время. У пиндосских сланцевиков и др. бюджеты, кредиты повалятся. Ниши на рынке нефти начнут освобождаться. Технологии, основанные на дорогой нефти будут закрывать. Трамп начнёт рычать в твиттере )))
L es
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:49

В пятницу нерезиденты продали еще на 800 млн.грн ОВГЗ номинированные в национальной валюте, остатки на 10 марта 122,8 млрд.грн

За 10 дней марта -4,33 млрд.

А вот что будет сегодня, я даже не знаю.
В пятницу продажи шли с доходностью 12%


Котировки ОВГЗ сегодня изменились.

Если в пятницу бумаги торговались 10% / 11,75%

То сегодня 11% / 13,5%

Угу, приве ипотеке по 7-9-11 %

Интересно что в четверг решит НБУ по учетной ставке.

Как по мне её надо временно поднять с 11% до 12-13%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:49

Индекс РТС

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:54

  Yuri_61 написав:завтра в тёплые долины

Не забудь одеть шерстяной подгузник.
Дед Мороз
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