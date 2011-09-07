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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра в тёплые долины
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:32
здесь можно увидеть сообщения тех, кто вложился на дело в грн. на год по курсу 23.
для них курс 26-27 - это полная катострофа.
придётся им зимой после окончания дело идти работать в супермаркет и зюкать на кассе.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33
Валютный рынок в контексте ДС
обвали на фондових чіткої кореляції (як у випадку РФ) з нами не мають, бо у нас фондовий фактично відсутній, ... а стосовно грн. та нашої економіки, зараз можна допускати локальний загончик, тобто пастку для бичків, але у випадку світової кризи, реакція буде дійсно дещо запізніла, тому слідкуємо за поведінкою sp500, а також як за нафтою буде вести себе ціна на наші експортні позиції (зернові, руда, ...)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пора корегувати голосувалку в темі, варіанти 27 та 28 більш актуальні ніж 23 та 23.5
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ перестарався з продажами. Міжбанк вниз на 2 коп.
Яків не слухає преЗЕдента))
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра палюбэ вниз
в сУкраине долар перекуплен на 100 лет вперёд
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:47
TylerTruman_ норм выбрали время. У пиндосских сланцевиков и др. бюджеты, кредиты повалятся. Ниши на рынке нефти начнут освобождаться. Технологии, основанные на дорогой нефти будут закрывать. Трамп начнёт рычать в твиттере )))
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:49
В пятницу нерезиденты продали еще на 800 млн.грн ОВГЗ номинированные в национальной валюте, остатки на 10 марта 122,8 млрд.грн
За 10 дней марта -4,33 млрд.
А вот что будет сегодня, я даже не знаю.
В пятницу продажи шли с доходностью 12%
Котировки ОВГЗ сегодня изменились.
Если в пятницу бумаги торговались 10% / 11,75%
То сегодня 11% / 13,5%
Угу, приве ипотеке по 7-9-11 %
Интересно что в четверг решит НБУ по учетной ставке.
Как по мне её надо временно поднять с 11% до 12-13%
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:49
Индекс РТС
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:54
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