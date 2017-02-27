Украина перепродана на 100 лет вперёд.Какой может быть в банановой республике курс?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:21
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:25
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.03.2020.....................25,2875
Доллар прибавил 36 копеек.
Открылись на 27 копеек выше закрытия пятницы. Сохраняя панику, продолжили рост, прибавив к 11 часам еще 8 копеек. НБУ тормозил этот рост и к 11 часам, когда вышли продавцы, наступило тревожное спокойствие. Около 11-30 даже кратковременно отскочили на копейку, но тут же вернулись. Пока в действиях НБУ не видно отступления от много лет декларируемой тактики - курс не держат, но дневное изменение ограничивает.
НБУ в пятницу продал около 115 млн.
Остатки на коррсчетах сократились. Основная роль в этом принадлежит казначейству, куда утекло более 10 млрд. Помогали ему в этом НБУ и предпраздничная обналичка.
Объем двухнедельных сертификатов существенно сократился. Часть средств пошла на перечисленные выше расходы, а часть осталась на суточных сертификатах, объем которых увеличился.
В четверг обороты МБ возросли с 430.4 до 665.6. Не рекорд, но значительно вышего среднего.
Чистый спрос при этом составил 565 млн., что также очень много.
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:27
zzzzzz тобто якщо 204556 купляють по 13,вирахувати що залишиться --це від своєї дохідності відняти 13? і все?
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:31
Заливает,явно.Интересно деффки пляшут.По нефти закрыли шорты, видим отскок,интересно когда новый поход вниз и как быстро будет валиться сырье и американская фонда.Если крыза продолжится,то заливщикам из НБУ придется лить,грубо говоря,ярд в неделю,гг:) А широкие биомассы же ещё не подключились,нет.Сейчас 25,5 для них дорого,а вот по 36 будет в самый раз.Покупайте доллар,если откатится,-тем более.
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:31
Не пишите бред и не путайте экспорт с бюджетом
А также не путайте РФ и СА.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:35
СА предложила снять рынка еще полтора млн баррелей в сутки. В результате сокращение добычи привело бы к увеличению сегмента рынка США и обеспечению уровня цен, комфортных для сланцевых методов добычи. Реакция РФ понятна. Что получится в итоге посмотрим.
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:42
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:44
senyor
25.35-25.39 на момент МБ
Как думаете . что дальше ?
Например на конец дня , не вечно же НБУ доллар в топку подкидывать ?
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