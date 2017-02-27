Додано: Вів 10 бер, 2020 12:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

10.03.2020.....................25,2875

Доллар прибавил 36 копеек.

Открылись на 27 копеек выше закрытия пятницы. Сохраняя панику, продолжили рост, прибавив к 11 часам еще 8 копеек. НБУ тормозил этот рост и к 11 часам, когда вышли продавцы, наступило тревожное спокойствие. Около 11-30 даже кратковременно отскочили на копейку, но тут же вернулись. Пока в действиях НБУ не видно отступления от много лет декларируемой тактики - курс не держат, но дневное изменение ограничивает.

НБУ в пятницу продал около 115 млн.

Остатки на коррсчетах сократились. Основная роль в этом принадлежит казначейству, куда утекло более 10 млрд. Помогали ему в этом НБУ и предпраздничная обналичка.

Объем двухнедельных сертификатов существенно сократился. Часть средств пошла на перечисленные выше расходы, а часть осталась на суточных сертификатах, объем которых увеличился.



В четверг обороты МБ возросли с 430.4 до 665.6. Не рекорд, но значительно вышего среднего.

Чистый спрос при этом составил 565 млн., что также очень много.