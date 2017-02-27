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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 417741784179418041814182>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 366
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
17%
64
25.51-26
10%
38
выше 26
20%
75
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:21

  Yuri_61 написав:завтра палюбэ вниз
в сУкраине долар перекуплен на 100 лет вперёд

Украина перепродана на 100 лет вперёд.Какой может быть в банановой республике курс?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:22

V2

Уже 250
холява
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.03.2020.....................25,2875
Доллар прибавил 36 копеек.
Открылись на 27 копеек выше закрытия пятницы. Сохраняя панику, продолжили рост, прибавив к 11 часам еще 8 копеек. НБУ тормозил этот рост и к 11 часам, когда вышли продавцы, наступило тревожное спокойствие. Около 11-30 даже кратковременно отскочили на копейку, но тут же вернулись. Пока в действиях НБУ не видно отступления от много лет декларируемой тактики - курс не держат, но дневное изменение ограничивает.
НБУ в пятницу продал около 115 млн.
Остатки на коррсчетах сократились. Основная роль в этом принадлежит казначейству, куда утекло более 10 млрд. Помогали ему в этом НБУ и предпраздничная обналичка.
Объем двухнедельных сертификатов существенно сократился. Часть средств пошла на перечисленные выше расходы, а часть осталась на суточных сертификатах, объем которых увеличился.

В четверг обороты МБ возросли с 430.4 до 665.6. Не рекорд, но значительно вышего среднего.
Чистый спрос при этом составил 565 млн., что также очень много.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:27

zzzzzz тобто якщо 204556 купляють по 13,вирахувати що залишиться --це від своєї дохідності відняти 13? і все?
natsav
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:31

Заливает,явно.Интересно деффки пляшут.По нефти закрыли шорты, видим отскок,интересно когда новый поход вниз и как быстро будет валиться сырье и американская фонда.Если крыза продолжится,то заливщикам из НБУ придется лить,грубо говоря,ярд в неделю,гг:) А широкие биомассы же ещё не подключились,нет.Сейчас 25,5 для них дорого,а вот по 36 будет в самый раз.Покупайте доллар,если откатится,-тем более.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:31

  TylerTruman_ написав: не переживайте за американців, для їхньої економіки їхні ж сланцевики - це крапля в морі, а для федерації расєян енергоресурси - це більше 60% від іх експорту

Не пишите бред и не путайте экспорт с бюджетом :evil:
А также не путайте РФ и СА.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:35

  escobar написав:Вопрос в том - кто выйдет с рынка до начала отката.
Учитывая себестоимость добычи скважин самотлора, и политическую устойчивость власти в кремле, то это явно будет не РФ :roll:


СА предложила снять рынка еще полтора млн баррелей в сутки. В результате сокращение добычи привело бы к увеличению сегмента рынка США и обеспечению уровня цен, комфортных для сланцевых методов добычи. Реакция РФ понятна. Что получится в итоге посмотрим.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:36

деревянный начал откат, теперь очередь за самой красивой
senyor
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:42

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  senyor написав:деревянный начал откат, теперь очередь за самой красивой


Гривня і НБУ, як на мене,тримаються достойно
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:44

senyor

25.35-25.39 на момент МБ

Как думаете . что дальше ?
Например на конец дня , не вечно же НБУ доллар в топку подкидывать ?
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