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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41784179418041814182>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 366
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
17%
64
25.51-26
10%
38
выше 26
20%
75
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:45

  natsav написав:zzzzzz Я вчора там просиділа до ночі,розбиралась з формулами ,щоб вирахувати суму ,яку можна отримати при продажі.Нічого не зрозуміла .Вмене 204556 і 171094.Може підскажете як рахувати?І взагалі на що дивитись?Дякую


Вітаю, natsav.
Здається Вам це потрібно!
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ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:49

Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.

Что непонятно, почему нефть упала, а евро вырос? Если кризис, падение рынков то евро тоже должен падать к доллару?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:51

  Vlad442 написав:Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.

Что непонятно, почему нефть упала, а евро вырос? Если кризис, падение рынков то евро тоже должен падать к доллару?

О ФРС слышали, и как она влияет на кросс-курсы USD?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:55

  Vlad442 написав:Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.

Что непонятно, почему нефть упала, а евро вырос? Если кризис, падение рынков то евро тоже должен падать к доллару?


Евро за день на 0.1 к доллару и упало.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:56

  Vlad442 написав:Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.


Это как делать вывод о том, кто выиграет теннисный матч при счете 0:0, 15:30 :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:57

s0v7a Дякую!!!! :shock:
natsav
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vlad442 написав:Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.

Скорей это банальный загон выходного дня сошел на нет, и менялы опять вернулись к межбанку :lol:
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:03

s0v7a там остання поточна ціна на 6 березня
natsav
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:04

natsav
По Києву смотрю начали брать по 25.5
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:04

  tumos написав:
  escobar написав:Вопрос в том - кто выйдет с рынка до начала отката.
Учитывая себестоимость добычи скважин самотлора, и политическую устойчивость власти в кремле, то это явно будет не РФ :roll:


СА предложила снять рынка еще полтора млн баррелей в сутки. В результате сокращение добычи привело бы к увеличению сегмента рынка США и обеспечению уровня цен, комфортных для сланцевых методов добычи. Реакция РФ понятна. Что получится в итоге посмотрим.

СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России.
Волгарь
 
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