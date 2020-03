Додано: Вів 10 бер, 2020 12:55

Vlad442 написав: Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.



Евро за день на 0.1 к доллару и упало. Евро за день на 0.1 к доллару и упало.

"The quieter you become, the more you are able to hear"