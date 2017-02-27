natsav написав:zzzzzz Я вчора там просиділа до ночі,розбиралась з формулами ,щоб вирахувати суму ,яку можна отримати при продажі.Нічого не зрозуміла .Вмене 204556 і 171094.Може підскажете як рахувати?І взагалі на що дивитись?Дякую
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
escobar написав:Вопрос в том - кто выйдет с рынка до начала отката. Учитывая себестоимость добычи скважин самотлора, и политическую устойчивость власти в кремле, то это явно будет не РФ
СА предложила снять рынка еще полтора млн баррелей в сутки. В результате сокращение добычи привело бы к увеличению сегмента рынка США и обеспечению уровня цен, комфортных для сланцевых методов добычи. Реакция РФ понятна. Что получится в итоге посмотрим.
СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России.