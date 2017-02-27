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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4179418041814182>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 366
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
17%
64
25.51-26
10%
38
выше 26
20%
75
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:05

  Anadonta написав:С утра падение всего на 35 коп. Думаю, все ожидали куда больших значений. Конечно, еще не вечер, но пока держимся весьма достойно!

Як писав вчора, побачим, з чим інтегрована гривня: євро чи деверляним.
Так як євро виросло менше, чим упав рубль, то до євро сильніша прив'язка.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:05

s0v natsav написав:
zzzzzz Я вчора там просиділа до ночі,розбиралась з формулами ,щоб вирахувати суму ,яку можна отримати при продажі.Нічого не зрозуміла .Вмене 204556 і 171094.Може підскажете як рахувати?І взагалі на що дивитись?Дякую


Вітаю, natsav.
Здається Вам це потрібно!
https://afrtcp.tk/services/check_isin/

ВО
Хай щастить!7a

там остання поточна ціна тільки на 6 березня
natsav
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:06

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.


Это как делать вывод о том, кто выиграет теннисный матч при счете 0:0, 15:30 :lol:

Счет мог бы быть 15:0.
То, что сегодня нет паники и очереди под обменками с вопросами входящим "не сдаете доллар", нет курса 30+ говорит о том, что матч будет равным.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09

Дел
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 10 бер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"НБУ продав на міжбанку 150 мільйонів доларів за півгодини, але не зупинив зростання долара"

В березні взяли гривневих ОВДП 1млрд, а витратили на подолання паніки серед нерезидентів вже десь мільярдів сім, якщо рахувати в гривнях. Оце моцні госпідари
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09

  Moneta написав:Дубинский шатает деда Яшу

Обратился в Окружной админсуд Киева с требованием обязать СБУ и Пограничную службу принять меры для недопущения выезда из страны главы НБУ Смолия, его первого зама Рожковой и экс-руководителя Минфина Маркаровой — так как эти люди, действуя в сговоре, построили долговую пирамиду из ОВГЗ и создали условия для вывода денег из бюджета, что угрожает системным кризисом государственным финансам.

https://i.ibb.co/vz93Nvt/photo-2020-03-10-12-02-00.jpg

Обідили мишку, напісяли в норку.
Ще на Зе хай напише маляву, щоб до Оману не катався.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дак 42 уже...
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:14

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.


Это как делать вывод о том, кто выиграет теннисный матч при счете 0:0, 15:30 :lol:

Счет мог бы быть 15:0.
То, что сегодня нет паники и очереди под обменками с вопросами входящим "не сдаете доллар", нет курса 30+ говорит о том, что матч будет равным.


Я на днях уже приводил пруф, как бывает:


16 октября 2008
Тимошенко: кризис практически обходит Украину стороной
https://www.unian.net/politics/153915-t ... ronoy.html

17 октября 2008
Тимошенко просит помощи у Международного валютного фонда
https://censor.net.ua/news/39946/timosh ... ala_krizis

13 ноября 2008
Тимошенко после кредита МВФ просит денег у Всемирного банка
https://www.unian.net/society/161755-ti ... banka.html

9 апреля 2009
Украина просит МВФ дать больше денег
https://tsn.ua/ru/groshi/ukraina-prosit ... deneg.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:17

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Пошел небольшой откат, стабилизация и уменьшение спреда на нале. Похоже этот черный лебедь пролетел мимо.


Это как делать вывод о том, кто выиграет теннисный матч при счете 0:0, 15:30 :lol:

Счет мог бы быть 15:0.
То, что сегодня нет паники и очереди под обменками с вопросами входящим "не сдаете доллар", нет курса 30+ говорит о том, что матч будет равным.

От населения уже ничего не зависит. Паника будет у держателей ОВГЗ.
Да и потом, население уже научилось покупать онлайн.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 10 бер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:17

Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами
Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.

Про це повідомляє "Укртрансгаз".

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.
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