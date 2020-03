Додано: Вів 10 бер, 2020 13:05

Anadonta написав: С утра падение всего на 35 коп. Думаю, все ожидали куда больших значений. Конечно, еще не вечер, но пока держимся весьма достойно!

Як писав вчора, побачим, з чим інтегрована гривня: євро чи деверляним.

Як писав вчора, побачим, з чим інтегрована гривня: євро чи деверляним.

Так як євро виросло менше, чим упав рубль, то до євро сильніша прив'язка.

