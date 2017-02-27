Як писав вчора, побачим, з чим інтегрована гривня: євро чи деверляним.
Так як євро виросло менше, чим упав рубль, то до євро сильніша прив'язка.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:05
Як писав вчора, побачим, з чим інтегрована гривня: євро чи деверляним.
Так як євро виросло менше, чим упав рубль, то до євро сильніша прив'язка.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:05
s0v natsav написав:
zzzzzz Я вчора там просиділа до ночі,розбиралась з формулами ,щоб вирахувати суму ,яку можна отримати при продажі.Нічого не зрозуміла .Вмене 204556 і 171094.Може підскажете як рахувати?І взагалі на що дивитись?Дякую
Вітаю, natsav.
Здається Вам це потрібно!
ВО
Хай щастить!7a
там остання поточна ціна тільки на 6 березня
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:06
Счет мог бы быть 15:0.
То, что сегодня нет паники и очереди под обменками с вопросами входящим "не сдаете доллар", нет курса 30+ говорит о том, что матч будет равным.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09
Дел
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 10 бер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"НБУ продав на міжбанку 150 мільйонів доларів за півгодини, але не зупинив зростання долара"
В березні взяли гривневих ОВДП 1млрд, а витратили на подолання паніки серед нерезидентів вже десь мільярдів сім, якщо рахувати в гривнях. Оце моцні госпідари
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09
Обідили мишку, напісяли в норку.
Ще на Зе хай напише маляву, щоб до Оману не катався.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дак 42 уже...
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:14
Я на днях уже приводил пруф, как бывает:
16 октября 2008
Тимошенко: кризис практически обходит Украину стороной
17 октября 2008
Тимошенко просит помощи у Международного валютного фонда
13 ноября 2008
Тимошенко после кредита МВФ просит денег у Всемирного банка
9 апреля 2009
Украина просит МВФ дать больше денег
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:17
От населения уже ничего не зависит. Паника будет у держателей ОВГЗ.
Да и потом, население уже научилось покупать онлайн.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 10 бер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:17
Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами
Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.
Про це повідомляє "Укртрансгаз".
Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.
Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.
|