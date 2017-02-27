jump написав:Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.
Про це повідомляє "Укртрансгаз".
Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.
Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.
С одной стороны - перемога (меньше тратить валюты на закачку летом), с другой - зрада (этим летом закачивать было бы сильно дешевле, чем прошлым)
jump написав:Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.
Про це повідомляє "Укртрансгаз".
Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.
Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.
С одной стороны - перемога (меньше тратить валюты на закачку летом), с другой - зрада (этим летом закачивать было бы сильно дешевле, чем прошлым)
А с третьей - не имей Украина запаса газа на декабрьских переговорах , неизвестно чем бы они закончились.
escobar написав:Вопрос в том - кто выйдет с рынка до начала отката. Учитывая себестоимость добычи скважин самотлора, и политическую устойчивость власти в кремле, то это явно будет не РФ
СА предложила снять рынка еще полтора млн баррелей в сутки. В результате сокращение добычи привело бы к увеличению сегмента рынка США и обеспечению уровня цен, комфортных для сланцевых методов добычи. Реакция РФ понятна. Что получится в итоге посмотрим.
СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России.
Волгарь написав:СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России.
Да, США руками саудитов начала порку РФ. Потери несет и СА. Я же сказал посмотрим на результат. Официальная точка зрения Роснефти: «Все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти», — сказал Леонтьев. По его словам, кроме США, есть и другие страны, которые находятся за периметром соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому «с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла».
jump написав:Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.
Про це повідомляє "Укртрансгаз".
Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.
Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.
Я бачу народ на Вашу інфо написав купу постів. На цю тему я також можу дещо додати. Колись (діло було років 20 тому) при черговій подачі такої інформації про к-сть газу у сховищах один з очільників "Львівтрансгаз" (хороший був дядько, правда не відзначався дипломатичністю) сказав таке: "на...віщо Вам здалась ця інформація? Це ж газ майже весь - власність комерційних структур".