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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41804181418241834184>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 368
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
17%
64
25.51-26
11%
40
выше 26
20%
75
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:22

  jump написав:Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами
Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.

Про це повідомляє "Укртрансгаз".

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.


С одной стороны - перемога (меньше тратить валюты на закачку летом), с другой - зрада (этим летом закачивать было бы сильно дешевле, чем прошлым)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:С одной стороны - перемога (меньше тратить валюты на закачку летом), с другой - зрада (этим летом закачивать было бы сильно дешевле, чем прошлым)

С третей стороны если бы не закачали в 2019м то в 2020м может и не было бы возможности вообще закачать .. ни при какой цене...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:27

  zРадио написав:
  jump написав:Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами
Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.

Про це повідомляє "Укртрансгаз".

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.


С одной стороны - перемога (меньше тратить валюты на закачку летом), с другой - зрада (этим летом закачивать было бы сильно дешевле, чем прошлым)

А с третьей - не имей Украина запаса газа на декабрьских переговорах , неизвестно чем бы они закончились.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:28

  Hotab написав:А с третьей - не имей Украина запаса газа на декабрьских переговорах , неизвестно чем бы они закончились.


Согласен. В тех условиях решения были правильные
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:31

  Волгарь написав:
  tumos написав:
  escobar написав:Вопрос в том - кто выйдет с рынка до начала отката.
Учитывая себестоимость добычи скважин самотлора, и политическую устойчивость власти в кремле, то это явно будет не РФ :roll:


СА предложила снять рынка еще полтора млн баррелей в сутки. В результате сокращение добычи привело бы к увеличению сегмента рынка США и обеспечению уровня цен, комфортных для сланцевых методов добычи. Реакция РФ понятна. Что получится в итоге посмотрим.

СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России.

помните?
Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:45

  Вкладчик1234 написав:
  TylerTruman_ написав:в розвинутому світі сьогодні відкати-стабілізації, а в країні расєян очевидний обвал, -9% норм

Продолжая мысль - до Украины эта волна докатится только завтра? :)

Зображення обвал был вчера а сегодня наоборот некоторое укрепление рубля . Нажать на картинку для увеличения , либо смотреть в оригинале
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... IjNSMwIyMj где тут сегодня -9% :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:45

  Волгарь написав:СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России.


Да, США руками саудитов начала порку РФ. Потери несет и СА. Я же сказал посмотрим на результат.
Официальная точка зрения Роснефти:
«Все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти», — сказал Леонтьев. По его словам, кроме США, есть и другие страны, которые находятся за периметром соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому «с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла».
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так что 27 сегодня не будет? Даже 26,5 как виделось в хрустальном шаре?
20 страниц впустую.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 10 бер, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:03

  jump написав:Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами
Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.

Про це повідомляє "Укртрансгаз".

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.

Я бачу народ на Вашу інфо написав купу постів. На цю тему я також можу дещо додати.
Колись (діло було років 20 тому) при черговій подачі такої інформації про к-сть газу у сховищах один з очільників "Львівтрансгаз" (хороший був дядько, правда не відзначався дипломатичністю) сказав таке: "на...віщо Вам здалась ця інформація? Це ж газ майже весь - власність комерційних структур".
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:05

Опять коррупция.Зачем вылили на открытии 200 лямов по 25.30, когда можно было хотя бы по 25.70? Своим людям.
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