Додано: Вів 10 бер, 2020 14:15

tumos

А я согласен с Россией в этом вопросе. Что такое соглашения ОПЕК? Это по сути сговор монополистов... Вернее были сговором монополистов. Сейчас есть конкуренция и такими соглашениями можно только подтереться. Уменьшение добычи компенсируется добычей из других источников и происходит замещение. А такое замещение может иметь долгосрочный характер. Заводи по переработке нефти, как известно, настраиваются под конкретную нефть. Сократила Россия добычу, всем не хватило, завод заключил контракт с другим поставщиком, перенастроил оборудование и все. А так, пусть теперь конкурируют по честному. Правда цена добычи у всех разная, но то такое, издержки производства. Будет Россия получать прибыль не 20 баксов за баррель а 10 сможет выделять на войну меньше в 2 раза и нам хорошо. А если цена упадет ещё ниже, есть надежда, что и себе в убыток будут продавать, но продавать будут в надежде на удержание рынков и будущее подорожание. Так нам вообще хорошо будет. Правда, курс рубля вверх пойдет, скорее всего потянет гривну за собой, но, что поделаешь, это и так, без цен на нефть должно было случится, учитывая отказ МВФ и команду продвинутых керманычей. Просто неизбежное случится на пару месяцев раньше.