Прием подрастает.
Видимо приноса нет
Продажа на пару коп вниз
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:08
Прием подрастает.
Видимо приноса нет
Продажа на пару коп вниз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:11
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:12
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:12
СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России.[/quote]
помните?
К концу лета и посмотрим. Пока власти РФ совершили крупную ошибку, которую обычной логикой (на которую я и опираюсь в своих прогнозах) не объяснить.
Единственное, что вселяет оптимизм - в случае с этим кризисом все карты на руках у РФ. Для баланса бюджета России нужна нефть по 42 доллара, СА - по 83, сланцевая нефть при цене WTI ниже 40 генерирует убытки, да и облигации сланцевых компаний сейчас имеют доходность около 11-12%. Думаю, что с очевидной победой КНР над короновирусом (всего 112 заболевших сегодня) будет найден и компромисс по нефти
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:14
По Харькову вернулись к курсам 9 утра на опте:
25.40/25.45 - 25.75/25.80
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 10 бер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:15
более того, можно было слить 2 ярда по 40 и выкупить весь внутренний долг. но Яша в открытую работает против рынка, на своих хозяев. сжигание ЗВР в год пиковых внешних выплат еще аукнется.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:15
tumos
А я согласен с Россией в этом вопросе. Что такое соглашения ОПЕК? Это по сути сговор монополистов... Вернее были сговором монополистов. Сейчас есть конкуренция и такими соглашениями можно только подтереться. Уменьшение добычи компенсируется добычей из других источников и происходит замещение. А такое замещение может иметь долгосрочный характер. Заводи по переработке нефти, как известно, настраиваются под конкретную нефть. Сократила Россия добычу, всем не хватило, завод заключил контракт с другим поставщиком, перенастроил оборудование и все. А так, пусть теперь конкурируют по честному. Правда цена добычи у всех разная, но то такое, издержки производства. Будет Россия получать прибыль не 20 баксов за баррель а 10 сможет выделять на войну меньше в 2 раза и нам хорошо. А если цена упадет ещё ниже, есть надежда, что и себе в убыток будут продавать, но продавать будут в надежде на удержание рынков и будущее подорожание. Так нам вообще хорошо будет. Правда, курс рубля вверх пойдет, скорее всего потянет гривну за собой, но, что поделаешь, это и так, без цен на нефть должно было случится, учитывая отказ МВФ и команду продвинутых керманычей. Просто неизбежное случится на пару месяцев раньше.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:16
В этом королевстве могут и курс зафиксить или торги в карантин поставить.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17
А те, що показують по телевізору вам недостатньо для оцінки майбутніх проблем?! Особливо те, що показують про Італію?! Потенціально вірус несе колосальну загрозу і якщо не приймати адекватних заходів, то мільйони людей швидко захворіють, а сотні тисяч помруть і може бути запізно приймати лише карантинні і попереджувальні дії! Та й медицина має обмежені можливості, не всі зможуть як в Китаї швидко збудувати великі лікарні! Так, що фактично ще не така величезна загроза, а потенціально дуже велика! І економіка на це реагує!
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:21
В чем ошибка? Саудиты предложили снизить добычу на 1.5, причем не за счет картеля, а за счет +. РФ была согласна только на сохранение статус-кво, потому что сокращение добычи тут же компенсировалось бы сланцевиками. Так что никакого бы сохранения дохода и доли рынка эрэфии бы не светило. А вот выйти из соглашения при непринятии условий доп. сокращения решили уже саудиты. Ну не сложилось, в общем. Зато теперь попкорн пойдет!
|