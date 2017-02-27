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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4181418241834184

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 368
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
17%
64
25.51-26
11%
40
выше 26
20%
75
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:34

  Expert100500 написав:
  ruvex написав:Так что 27 сегодня не будет? Даже 26,5 как виделось в хрустальном шаре?
20 страниц впустую.


Цілком могло бути й 26-27, якби НБУ не кинувся гасити пожежу. Вибачте, але тут немає спеціалістів по вмісту черепної коробки Смолія чи того "новагаліца" яке телефонує йому з офісу президента

Ну почему нет, специфика мозговой деятельности гос служащего довольно проста и предсказуема. Будет делать то, что нужно. А вот что нужно, это можно догадаться. Если по правильному, то нужно девальвировать гривну, для того, что бы внутренний продукт был конкурентным на внешних рынках, но... можно и заработать. Смотрите, есть некая группа лиц, которые купили ОВГЗ в гривне, по определенному курсу и эта группа лиц более информирована о действительной ситуации в стране. Цена этих бумаг, в настоящих, американских деньгах, на день покупки это Х. Цена этих бумаг сейчас это X1, а при девальвации Y. Прибыль от обладания этими бумаги и (проценты) Y1. А теперь считайте, есть шанс удерживать Y < X1-X+Y1 все будет как сейчас. А если нет, то будет принято решени избавится от этих бумаг. И обменять самую красивую валюту на настоящие деньги. Для этого, некие заинтересованные леди зайдут в нужные кабинеты и договорятся, что бы курс держали до тех пор, пока не произойдет обмен.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:34

  antikkristall написав:
  Realist написав:Тепер маємо можливість перевірити.
Я би поділив прогноз на два періоди. До червня-липня та після. По першому періоду я би схилявся до меж 24,5/26,0. При чому це межі в яких буде коливання і не обов'язково що в кінці цього періоду ми будемо в котрійсь із цих крайніх точок.
А другий період не візьмусь прогнозувати абсолютно так як не знаю наслідків коронавірусу в світі та погоди навесні та на початку літа у нашій країні.
Ваша думка?


Мое мнение неизменно - короновирус,а вернее паника по поводу его опасности, сильно преувеличены с целью получения выгоды в серьезной игре мирового масштаба, ну и как всегда при таких играх больше страдают страны с более слабой экономикой, так что 26.0 это весьма оптимистично...

Ну да, Італія вирішила просто прийняти участь в нагнітанні паніки і все перекрити, ну і припинити свій чемпіонат по футболу, а це для них як у нас в селах припинити гнати самогон! Я думаю, що ті, хто в темі прекрасно розуміють можливу глибину проблем і можливу кількість втрачених життів! Так, що ніхто і нічого не перебільшує!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:37

  Moneta написав:
  hxbbgaf написав:Опять коррупция.Зачем вылили на открытии 200 лямов по 25.30, когда можно было хотя бы по 25.70? Своим людям.



более того, можно было слить 2 ярда по 40 и выкупить весь внутренний долг. но Яша в открытую работает против рынка, на своих хозяев. сжигание ЗВР в год пиковых внешних выплат еще аукнется.

НБУ пока самое предсказуемое учреждение в нашей стране.
Сказал, что не даст резко расти или падать - и не дает.
В обе стороны.
Против ветра (тренда) не идет, но и резко дергатся не дает.
И без обязательной продажи - это правильное поведение.
Он то видит все потоки валюты.

А то потом по 300 лямов выкупает у резко ломанувшихся на продажу экспортеров при переломе :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:38

  Sam17a написав:|Для этого некие заинтересованные леди зайдут в нужные кабинеты

Шерше ля фам? :)
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...а я сдаю по мере возможности, ежедневно .....и жду когда достигнет максимума :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:52

  Sam17a написав:Правда, курс рубля вверх пойдет, скорее всего потянет гривну за собой, но, что поделаешь, это и так, без цен на нефть должно было случится, учитывая отказ МВФ и команду продвинутых керманычей. Просто неизбежное случится на пару месяцев раньше.


Я знаю точно, неизбежное избежно... :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:55

Официальное заявление НБУ в фейсбуке

Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення «розгойдування» курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і в першій половині торгового дня продав 250 млн дол. США.
Живите своим умом!
zzzzzz
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