Додано: Вів 10 бер, 2020 14:34

Expert100500 написав: ruvex написав: Так что 27 сегодня не будет? Даже 26,5 как виделось в хрустальном шаре?

20 страниц впустую. Так что 27 сегодня не будет? Даже 26,5 как виделось в хрустальном шаре?20 страниц впустую.



Цілком могло бути й 26-27, якби НБУ не кинувся гасити пожежу. Вибачте, але тут немає спеціалістів по вмісту черепної коробки Смолія чи того "новагаліца" яке телефонує йому з офісу президента Цілком могло бути й 26-27, якби НБУ не кинувся гасити пожежу. Вибачте, але тут немає спеціалістів по вмісту черепної коробки Смолія чи того "новагаліца" яке телефонує йому з офісу президента

Ну почему нет, специфика мозговой деятельности гос служащего довольно проста и предсказуема. Будет делать то, что нужно. А вот что нужно, это можно догадаться. Если по правильному, то нужно девальвировать гривну, для того, что бы внутренний продукт был конкурентным на внешних рынках, но... можно и заработать. Смотрите, есть некая группа лиц, которые купили ОВГЗ в гривне, по определенному курсу и эта группа лиц более информирована о действительной ситуации в стране. Цена этих бумаг, в настоящих, американских деньгах, на день покупки это Х. Цена этих бумаг сейчас это X1, а при девальвации Y. Прибыль от обладания этими бумаги и (проценты) Y1. А теперь считайте, есть шанс удерживать Y < X1-X+Y1 все будет как сейчас. А если нет, то будет принято решени избавится от этих бумаг. И обменять самую красивую валюту на настоящие деньги. Для этого, некие заинтересованные леди зайдут в нужные кабинеты и договорятся, что бы курс держали до тех пор, пока не произойдет обмен.