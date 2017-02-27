ruvex написав:Так что 27 сегодня не будет? Даже 26,5 как виделось в хрустальном шаре? 20 страниц впустую.
Цілком могло бути й 26-27, якби НБУ не кинувся гасити пожежу. Вибачте, але тут немає спеціалістів по вмісту черепної коробки Смолія чи того "новагаліца" яке телефонує йому з офісу президента
Ну почему нет, специфика мозговой деятельности гос служащего довольно проста и предсказуема. Будет делать то, что нужно. А вот что нужно, это можно догадаться. Если по правильному, то нужно девальвировать гривну, для того, что бы внутренний продукт был конкурентным на внешних рынках, но... можно и заработать. Смотрите, есть некая группа лиц, которые купили ОВГЗ в гривне, по определенному курсу и эта группа лиц более информирована о действительной ситуации в стране. Цена этих бумаг, в настоящих, американских деньгах, на день покупки это Х. Цена этих бумаг сейчас это X1, а при девальвации Y. Прибыль от обладания этими бумаги и (проценты) Y1. А теперь считайте, есть шанс удерживать Y < X1-X+Y1 все будет как сейчас. А если нет, то будет принято решени избавится от этих бумаг. И обменять самую красивую валюту на настоящие деньги. Для этого, некие заинтересованные леди зайдут в нужные кабинеты и договорятся, что бы курс держали до тех пор, пока не произойдет обмен.
Realist написав:Тепер маємо можливість перевірити. Я би поділив прогноз на два періоди. До червня-липня та після. По першому періоду я би схилявся до меж 24,5/26,0. При чому це межі в яких буде коливання і не обов'язково що в кінці цього періоду ми будемо в котрійсь із цих крайніх точок. А другий період не візьмусь прогнозувати абсолютно так як не знаю наслідків коронавірусу в світі та погоди навесні та на початку літа у нашій країні. Ваша думка?
Мое мнение неизменно - короновирус,а вернее паника по поводу его опасности, сильно преувеличены с целью получения выгоды в серьезной игре мирового масштаба, ну и как всегда при таких играх больше страдают страны с более слабой экономикой, так что 26.0 это весьма оптимистично...
Ну да, Італія вирішила просто прийняти участь в нагнітанні паніки і все перекрити, ну і припинити свій чемпіонат по футболу, а це для них як у нас в селах припинити гнати самогон! Я думаю, що ті, хто в темі прекрасно розуміють можливу глибину проблем і можливу кількість втрачених життів! Так, що ніхто і нічого не перебільшує!
hxbbgaf написав:Опять коррупция.Зачем вылили на открытии 200 лямов по 25.30, когда можно было хотя бы по 25.70? Своим людям.
более того, можно было слить 2 ярда по 40 и выкупить весь внутренний долг. но Яша в открытую работает против рынка, на своих хозяев. сжигание ЗВР в год пиковых внешних выплат еще аукнется.
НБУ пока самое предсказуемое учреждение в нашей стране. Сказал, что не даст резко расти или падать - и не дает. В обе стороны. Против ветра (тренда) не идет, но и резко дергатся не дает. И без обязательной продажи - это правильное поведение. Он то видит все потоки валюты.
А то потом по 300 лямов выкупает у резко ломанувшихся на продажу экспортеров при переломе
Sam17a написав:Правда, курс рубля вверх пойдет, скорее всего потянет гривну за собой, но, что поделаешь, это и так, без цен на нефть должно было случится, учитывая отказ МВФ и команду продвинутых керманычей. Просто неизбежное случится на пару месяцев раньше.
Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення «розгойдування» курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і в першій половині торгового дня продав 250 млн дол. США.