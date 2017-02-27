Sam17a написав:Правда, курс рубля вверх пойдет, скорее всего потянет гривну за собой, но, что поделаешь, это и так, без цен на нефть должно было случится, учитывая отказ МВФ и команду продвинутых керманычей. Просто неизбежное случится на пару месяцев раньше.
Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення «розгойдування» курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і в першій половині торгового дня продав 250 млн дол. США.
Волгарь написав:К концу лета и посмотрим. Пока власти РФ совершили крупную ошибку, которую обычной логикой (на которую я и опираюсь в своих прогнозах) не объяснить. Единственное, что вселяет оптимизм - в случае с этим кризисом все карты на руках у РФ. Для баланса бюджета России нужна нефть по 42 доллара, СА - по 83, сланцевая нефть при цене WTI ниже 40 генерирует убытки, да и облигации сланцевых компаний сейчас имеют доходность около 11-12%. Думаю, что с очевидной победой КНР над короновирусом (всего 112 заболевших сегодня) будет найден и компромисс по нефти
В чем ошибка? Саудиты предложили снизить добычу на 1.5, причем не за счет картеля, а за счет +. РФ была согласна только на сохранение статус-кво, потому что сокращение добычи тут же компенсировалось бы сланцевиками. Так что никакого бы сохранения дохода и доли рынка эрэфии бы не светило. А вот выйти из соглашения при непринятии условий доп. сокращения решили уже саудиты. Ну не сложилось, в общем. Зато теперь попкорн пойдет!
Вы не правы - ОПЕК+ предлагало сократить добычу на 1,5 млн. ИМЕННО ЗА СЧЕТ КАРТЕЛЯ и на 600 тыс. за счет всех остальных (т.е. на долю РФ пришлось бы максимуму 300 тыс. бочек в сутки). При цене в 50 долларов потери составили бы 15 млн. в день. Сейчас на экспорте 5 млн. бочек по 35 долларов РФ теряет 75 млн. в день против нормальной цены. Плюс ЦБ тратит минимум 1 млрд. в день на поддержание курса. Арифметика простая. А ситуация сложная - несомненно это продуманный и рассчитанный шаг (раз ЦБ впервые с декабря 14-го начал продажу валюты на рынке, а Путин отказался 6/3 обсуждать ситуацию с саудовским принцем по телефону)). Беда в том, что реакция СА оказалась импульсивной и абсолютно непредсказуемой (по сути - выстрел себе в ногу, учитывая цену баланса саудовского бюджета), на которую РФ явно не рассчитывала.
zzzzzz написав:Официальное заявление НБУ в фейсбуке
Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення «розгойдування» курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і в першій половині торгового дня продав 250 млн дол. США.
Такую форму интервенции как валютный аукцион почему-то забыли.
За даними НБУ, обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів за минулий тиждень скоротився на 2,7 млрд грн, або 2,16% - до 123,7 млрд грн (з початку року вкладення нерезидентів в ОВДП зросли на 7,9 млрд грн, або на 6,8%).
Обсяг ОВДП в портфелі банків у вказаний період збільшився на 6,6 млрд грн, або 2,05% - до 327,6 млрд грн (з початку року відповідний портфель зменшився на 6,7 млрд грн, або 2%).
Обсяг ОВДП у портфелі юросіб збільшився на 62,7 млн грн, або 0,23% - до 26,95 млрд грн (з початку року - на 936,4 млн грн, або 4%).
Обсяг ОВДП у портфелі фізосіб скоротився на 33,4 млн грн, або 0,39% - до 8,6 млрд грн (з початку року зменшився на 1 млрд грн, або 11%).
Обсяг ОВДП у портфелі НБУ лишився на тому ж рівні - 325,5 млрд грн (з початку року знизився на 11,55 млрд грн, або 3,4%).
Загальний обсяг ОВДП в обігу за минулий тиждень збільшився на 3,9 млрд грн, або 0,5% - до 812,3 млрд грн (з початку року - зменшився на 10,4 млрд грн, або 1,3%).
Нагадаємо, в п`ятницю 6 березня Мінфін повідомив, що 10 березня аукціон з розміщення ОВДП не відбудеться через турбулентність на світових фінансових ринках.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Кто-нибудь сливался сегодня? Посвятил сегодня день изучению вопроса он-лайн обмена в разных банках. Возле обменок были замечены представители парнокопытных, то есть наши коллеги. Сливали или покупали - я не в курсе.