Додано: Вів 10 бер, 2020 15:15

За даними НБУ, обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів за минулий тиждень скоротився на 2,7 млрд грн, або 2,16% - до 123,7 млрд грн (з початку року вкладення нерезидентів в ОВДП зросли на 7,9 млрд грн, або на 6,8%).



Обсяг ОВДП в портфелі банків у вказаний період збільшився на 6,6 млрд грн, або 2,05% - до 327,6 млрд грн (з початку року відповідний портфель зменшився на 6,7 млрд грн, або 2%).



Обсяг ОВДП у портфелі юросіб збільшився на 62,7 млн грн, або 0,23% - до 26,95 млрд грн (з початку року - на 936,4 млн грн, або 4%).



Обсяг ОВДП у портфелі фізосіб скоротився на 33,4 млн грн, або 0,39% - до 8,6 млрд грн (з початку року зменшився на 1 млрд грн, або 11%).



Обсяг ОВДП у портфелі НБУ лишився на тому ж рівні - 325,5 млрд грн (з початку року знизився на 11,55 млрд грн, або 3,4%).



Загальний обсяг ОВДП в обігу за минулий тиждень збільшився на 3,9 млрд грн, або 0,5% - до 812,3 млрд грн (з початку року - зменшився на 10,4 млрд грн, або 1,3%).



Нагадаємо, в п`ятницю 6 березня Мінфін повідомив, що 10 березня аукціон з розміщення ОВДП не відбудеться через турбулентність на світових фінансових ринках.

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