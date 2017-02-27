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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 417841794180418141824183>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 373
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
40
выше 26
21%
78
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...а я сдаю по мере возможности, ежедневно .....и жду когда достигнет максимума :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:52

  Sam17a написав:Правда, курс рубля вверх пойдет, скорее всего потянет гривну за собой, но, что поделаешь, это и так, без цен на нефть должно было случится, учитывая отказ МВФ и команду продвинутых керманычей. Просто неизбежное случится на пару месяцев раньше.


Я знаю точно, неизбежное избежно... :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:55

Официальное заявление НБУ в фейсбуке

Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення «розгойдування» курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і в першій половині торгового дня продав 250 млн дол. США.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:00

Волгарь

цена не имеет значение-главное доля в рынке нефти...
все сделано не случайно-это спланированное действие (вторая нефтяная война)

здесь все расписано:
http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... vojne.html

http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... ovich.html

т.е. грубо-говоря, наплевать на волгарей и на то, что цены подскочат

главное утереть нос всем (особенно америкосам), а как реально выйдет увидим в ближайшее время
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:06

  Skypups написав:
  Волгарь написав:К концу лета и посмотрим. Пока власти РФ совершили крупную ошибку, которую обычной логикой (на которую я и опираюсь в своих прогнозах) не объяснить.
Единственное, что вселяет оптимизм - в случае с этим кризисом все карты на руках у РФ. Для баланса бюджета России нужна нефть по 42 доллара, СА - по 83, сланцевая нефть при цене WTI ниже 40 генерирует убытки, да и облигации сланцевых компаний сейчас имеют доходность около 11-12%. Думаю, что с очевидной победой КНР над короновирусом (всего 112 заболевших сегодня) будет найден и компромисс по нефти

В чем ошибка? Саудиты предложили снизить добычу на 1.5, причем не за счет картеля, а за счет +. РФ была согласна только на сохранение статус-кво, потому что сокращение добычи тут же компенсировалось бы сланцевиками. Так что никакого бы сохранения дохода и доли рынка эрэфии бы не светило. А вот выйти из соглашения при непринятии условий доп. сокращения решили уже саудиты. Ну не сложилось, в общем. Зато теперь попкорн пойдет!

Вы не правы - ОПЕК+ предлагало сократить добычу на 1,5 млн. ИМЕННО ЗА СЧЕТ КАРТЕЛЯ и на 600 тыс. за счет всех остальных (т.е. на долю РФ пришлось бы максимуму 300 тыс. бочек в сутки). При цене в 50 долларов потери составили бы 15 млн. в день. Сейчас на экспорте 5 млн. бочек по 35 долларов РФ теряет 75 млн. в день против нормальной цены. Плюс ЦБ тратит минимум 1 млрд. в день на поддержание курса. Арифметика простая. А ситуация сложная - несомненно это продуманный и рассчитанный шаг (раз ЦБ впервые с декабря 14-го начал продажу валюты на рынке, а Путин отказался 6/3 обсуждать ситуацию с саудовским принцем по телефону)). Беда в том, что реакция СА оказалась импульсивной и абсолютно непредсказуемой (по сути - выстрел себе в ногу, учитывая цену баланса саудовского бюджета), на которую РФ явно не рассчитывала.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:14

  zzzzzz написав:Официальное заявление НБУ в фейсбуке

Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення «розгойдування» курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і в першій половині торгового дня продав 250 млн дол. США.


Такую форму интервенции как валютный аукцион почему-то забыли.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:15

За даними НБУ, обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів за минулий тиждень скоротився на 2,7 млрд грн, або 2,16% - до 123,7 млрд грн (з початку року вкладення нерезидентів в ОВДП зросли на 7,9 млрд грн, або на 6,8%).

Обсяг ОВДП в портфелі банків у вказаний період збільшився на 6,6 млрд грн, або 2,05% - до 327,6 млрд грн (з початку року відповідний портфель зменшився на 6,7 млрд грн, або 2%).

Обсяг ОВДП у портфелі юросіб збільшився на 62,7 млн грн, або 0,23% - до 26,95 млрд грн (з початку року - на 936,4 млн грн, або 4%).

Обсяг ОВДП у портфелі фізосіб скоротився на 33,4 млн грн, або 0,39% - до 8,6 млрд грн (з початку року зменшився на 1 млрд грн, або 11%).

Обсяг ОВДП у портфелі НБУ лишився на тому ж рівні - 325,5 млрд грн (з початку року знизився на 11,55 млрд грн, або 3,4%).

Загальний обсяг ОВДП в обігу за минулий тиждень збільшився на 3,9 млрд грн, або 0,5% - до 812,3 млрд грн (з початку року - зменшився на 10,4 млрд грн, або 1,3%).

Нагадаємо, в п`ятницю 6 березня Мінфін повідомив, що 10 березня аукціон з розміщення ОВДП не відбудеться через турбулентність на світових фінансових ринках.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:16

  hxbbgaf написав:Опять коррупция.Зачем вылили на открытии 200 лямов по 25.30, когда можно было хотя бы по 25.70? Своим людям.

Факт.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:20

  goldfinger написав:
  hxbbgaf написав:Опять коррупция.Зачем вылили на открытии 200 лямов по 25.30, когда можно было хотя бы по 25.70? Своим людям.

Факт.


Не 200 а 250 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:38

Кто-нибудь сливался сегодня?
Посвятил сегодня день изучению вопроса он-лайн обмена в разных банках.
Возле обменок были замечены представители парнокопытных, то есть наши коллеги.
Сливали или покупали - я не в курсе.
kluychkooleg
 
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