Додано: Вів 10 бер, 2020 15:57

Поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.



Про це повідомляє прес-служба НБУ.



"Поширення світом коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон", - підкреслили у центробанку.



У НБУ зазначають, що ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту.



За даними Нацбанку, зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації упродовж останніх тижнів не є значним.



"Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.



Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року", - наголосили в НБУ.



Зазначається, що упродовж минулого тижня Нацбанк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і впродовж них продав загалом 307 млн дол США.



Станом на 13:00 10 березня Нацбанк продав 250 млн доларів США - з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку.



"Ситуація на грошово-кредитному ринку залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності. Гривнева ліквідність наразі становить близько 230 млрд грн, валютна ліквідність - понад 8 млрд дол США.



Таким чином, банки мають достатньо ресурсів для безперебійної діяльності навіть в умовах погіршення настроїв населення та бізнесу під впливом негативних новин зі світових ринків. Водночас Національний банк готовий підтримати банківський ринок ліквідністю за потреби", - додали у НБУ.