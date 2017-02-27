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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41794180418141824183>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 373
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
40
выше 26
21%
78
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:40

Участники торгов, говорят что это 250 млн, НБУ в первые полчаса продал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:42

Курс на момент:

Харьков 25.45 - 25.75 (утром 25.40 - 25.80)

Перед открытием межбанка курс покупки в основном снизился до 25.20, а курс продажи на ряде ПОВ до 25.70.
На текущий момент большинство предложений: 25.45 - 25.80 (опт).
Диапазон розничного курса (экв. до 500 USD) 25.10/25.30 - 25.80/25.90.

Сумы 25.30 - 25.70 (25.30 - 25.80)
Полтава 25.20 - 25.75 (25.35 - 25.75)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:42

Сегодня с самого утра все обменки на Ленинградке просто красавы )))

25,10 / 26,00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:За даними НБУ, обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів за минулий тиждень скоротився на 2,7 млрд грн, або 2,16% - до 123,7 млрд грн (з початку року вкладення нерезидентів в ОВДП зросли на 7,9 млрд грн, або на 6,8%).

Обсяг ОВДП в портфелі банків у вказаний період збільшився на 6,6 млрд грн, або 2,05% - до 327,6 млрд грн (з початку року відповідний портфель зменшився на 6,7 млрд грн, або 2%).

Обсяг ОВДП у портфелі юросіб збільшився на 62,7 млн грн, або 0,23% - до 26,95 млрд грн (з початку року - на 936,4 млн грн, або 4%).

Обсяг ОВДП у портфелі фізосіб скоротився на 33,4 млн грн, або 0,39% - до 8,6 млрд грн (з початку року зменшився на 1 млрд грн, або 11%).

Обсяг ОВДП у портфелі НБУ лишився на тому ж рівні - 325,5 млрд грн (з початку року знизився на 11,55 млрд грн, або 3,4%).

Загальний обсяг ОВДП в обігу за минулий тиждень збільшився на 3,9 млрд грн, або 0,5% - до 812,3 млрд грн (з початку року - зменшився на 10,4 млрд грн, або 1,3%).

Нагадаємо, в п`ятницю 6 березня Мінфін повідомив, що 10 березня аукціон з розміщення ОВДП не відбудеться через турбулентність на світових фінансових ринках.


Такое перетекание нельзя назвать неожиданным.

Важно другое. Некоторое время назад здесь на форуме проскакивала ссылка на сводную таблицу по объему ОВГЗ на балансе гос. банков и банков с иностранным капиталом. Деталей не помню, да и со временем они могли измениться, но были и такие, кто в этом празднике жизни на то время не участвовал от слова совсем. Если кто-то напомнит эту ссылку или альтернативный источник, то, думаю, заслужит не только мою благодарность. Такая информация становится существенным фактором для выбора банка для собственных нужд.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:45

  Волгарь написав:
  Skypups написав:
  Волгарь написав:К концу лета и посмотрим. Пока власти РФ совершили крупную ошибку, которую обычной логикой (на которую я и опираюсь в своих прогнозах) не объяснить.
Единственное, что вселяет оптимизм - в случае с этим кризисом все карты на руках у РФ. Для баланса бюджета России нужна нефть по 42 доллара, СА - по 83, сланцевая нефть при цене WTI ниже 40 генерирует убытки, да и облигации сланцевых компаний сейчас имеют доходность около 11-12%. Думаю, что с очевидной победой КНР над короновирусом (всего 112 заболевших сегодня) будет найден и компромисс по нефти

В чем ошибка? Саудиты предложили снизить добычу на 1.5, причем не за счет картеля, а за счет +. РФ была согласна только на сохранение статус-кво, потому что сокращение добычи тут же компенсировалось бы сланцевиками. Так что никакого бы сохранения дохода и доли рынка эрэфии бы не светило. А вот выйти из соглашения при непринятии условий доп. сокращения решили уже саудиты. Ну не сложилось, в общем. Зато теперь попкорн пойдет!

Вы не правы - ОПЕК+ предлагало сократить добычу на 1,5 млн. ИМЕННО ЗА СЧЕТ КАРТЕЛЯ и на 600 тыс. за счет всех остальных (т.е. на долю РФ пришлось бы максимуму 300 тыс. бочек в сутки). При цене в 50 долларов потери составили бы 15 млн. в день. Сейчас на экспорте 5 млн. бочек по 35 долларов РФ теряет 75 млн. в день против нормальной цены. Плюс ЦБ тратит минимум 1 млрд. в день на поддержание курса. Арифметика простая. А ситуация сложная - несомненно это продуманный и рассчитанный шаг (раз ЦБ впервые с декабря 14-го начал продажу валюты на рынке, а Путин отказался 6/3 обсуждать ситуацию с саудовским принцем по телефону)). Беда в том, что реакция СА оказалась импульсивной и абсолютно непредсказуемой (по сути - выстрел себе в ногу, учитывая цену баланса саудовского бюджета), на которую РФ явно не рассчитывала.

По ЦБ была цифра лимита на 500 ярдов на 10.03, откуда «по ярду в день»? Смолий вон на местном куда более хилом межбанке четверть ярда вылил, кстати. Панику сбили и тут, и там. Дальше - объемы, рассчитываемые по бюджетному правилу, т.е. при 30 баксах за бочку - где-то 150 лямов в день. При том, что бочка уже вроде как и не совсем 30.
И - опять-таки - истеричная реакция СА вряд ли входила в основной прогноз РФ, но деньги истеричек не любят... попкорн, короче говоря, пол-царства за попкорн!:)))
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:45

  zzzzzz написав:Сегодня с самого утра все обменки на Ленинградке просто красавы )))

25,10 / 26,00


светят так, но на меняйле есть заявки "на себя" на тойже ленинградке по 25.6
и номера вроде бы надежные с 3 тыс+ заявок.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))
twin
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:57

У Нацбанку прокоментували ситуацію на валютному ринку

Поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Поширення світом коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон", - підкреслили у центробанку.

У НБУ зазначають, що ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту.

За даними Нацбанку, зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації упродовж останніх тижнів не є значним.

"Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.

Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року", - наголосили в НБУ.

Зазначається, що упродовж минулого тижня Нацбанк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і впродовж них продав загалом 307 млн дол США.

Станом на 13:00 10 березня Нацбанк продав 250 млн доларів США - з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку.

"Ситуація на грошово-кредитному ринку залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності. Гривнева ліквідність наразі становить близько 230 млрд грн, валютна ліквідність - понад 8 млрд дол США.

Таким чином, банки мають достатньо ресурсів для безперебійної діяльності навіть в умовах погіршення настроїв населення та бізнесу під впливом негативних новин зі світових ринків. Водночас Національний банк готовий підтримати банківський ринок ліквідністю за потреби", - додали у НБУ.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:58

  twin написав:Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))
Завтра, возможно, откупать начнут. Или послезавтра.
Но это не точно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:59

  zzzzzz написав:Сегодня с самого утра все обменки на Ленинградке просто красавы )))

25,10 / 26,00

В 12 часов сдавал на ленинградке по 25.20 (1700) людей вообще не было.
(Ремонт доделываю, )
Xenon
 
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