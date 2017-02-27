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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:40
Участники торгов, говорят что это 250 млн, НБУ в первые полчаса продал
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:42
Курс на момент:
Харьков 25.45 - 25.75 (утром 25.40 - 25.80)
Перед открытием межбанка курс покупки в основном снизился до 25.20, а курс продажи на ряде ПОВ до 25.70.
На текущий момент большинство предложений: 25.45 - 25.80 (опт).
Диапазон розничного курса (экв. до 500 USD) 25.10/25.30 - 25.80/25.90.
Сумы 25.30 - 25.70 (25.30 - 25.80)
Полтава 25.20 - 25.75 (25.35 - 25.75)
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:42
Сегодня с самого утра все обменки на Ленинградке просто красавы )))
25,10 / 26,00
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такое перетекание нельзя назвать неожиданным.
Важно другое. Некоторое время назад здесь на форуме проскакивала ссылка на сводную таблицу по объему ОВГЗ на балансе гос. банков и банков с иностранным капиталом. Деталей не помню, да и со временем они могли измениться, но были и такие, кто в этом празднике жизни на то время не участвовал от слова совсем. Если кто-то напомнит эту ссылку или альтернативный источник, то, думаю, заслужит не только мою благодарность. Такая информация становится существенным фактором для выбора банка для собственных нужд.
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:45
По ЦБ была цифра лимита на 500 ярдов на 10.03, откуда «по ярду в день»? Смолий вон на местном куда более хилом межбанке четверть ярда вылил, кстати. Панику сбили и тут, и там. Дальше - объемы, рассчитываемые по бюджетному правилу, т.е. при 30 баксах за бочку - где-то 150 лямов в день. При том, что бочка уже вроде как и не совсем 30.
И - опять-таки - истеричная реакция СА вряд ли входила в основной прогноз РФ, но деньги истеричек не любят... попкорн, короче говоря, пол-царства за попкорн!:)))
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:45
светят так, но на меняйле есть заявки "на себя" на тойже ленинградке по 25.6
и номера вроде бы надежные с 3 тыс+ заявок.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:57
У Нацбанку прокоментували ситуацію на валютному ринку
Поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Поширення світом коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон", - підкреслили у центробанку.
У НБУ зазначають, що ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту.
За даними Нацбанку, зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації упродовж останніх тижнів не є значним.
"Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.
Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року", - наголосили в НБУ.
Зазначається, що упродовж минулого тижня Нацбанк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і впродовж них продав загалом 307 млн дол США.
Станом на 13:00 10 березня Нацбанк продав 250 млн доларів США - з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку.
"Ситуація на грошово-кредитному ринку залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності. Гривнева ліквідність наразі становить близько 230 млрд грн, валютна ліквідність - понад 8 млрд дол США.
Таким чином, банки мають достатньо ресурсів для безперебійної діяльності навіть в умовах погіршення настроїв населення та бізнесу під впливом негативних новин зі світових ринків. Водночас Національний банк готовий підтримати банківський ринок ліквідністю за потреби", - додали у НБУ.
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:58
Завтра, возможно, откупать начнут. Или послезавтра.
Но это не точно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:59
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