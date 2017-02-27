Волгарь написав:

Skypups написав: Волгарь написав: К концу лета и посмотрим. Пока власти РФ совершили крупную ошибку, которую обычной логикой (на которую я и опираюсь в своих прогнозах) не объяснить.

Единственное, что вселяет оптимизм - в случае с этим кризисом все карты на руках у РФ. Для баланса бюджета России нужна нефть по 42 доллара, СА - по 83, сланцевая нефть при цене WTI ниже 40 генерирует убытки, да и облигации сланцевых компаний сейчас имеют доходность около 11-12%. Думаю, что с очевидной победой КНР над короновирусом (всего 112 заболевших сегодня) будет найден и компромисс по нефти К концу лета и посмотрим. Пока власти РФ совершили крупную ошибку, которую обычной логикой (на которую я и опираюсь в своих прогнозах) не объяснить.Единственное, что вселяет оптимизм - в случае с этим кризисом все карты на руках у РФ. Для баланса бюджета России нужна нефть по 42 доллара, СА - по 83, сланцевая нефть при цене WTI ниже 40 генерирует убытки, да и облигации сланцевых компаний сейчас имеют доходность около 11-12%. Думаю, что с очевидной победой КНР над короновирусом (всего 112 заболевших сегодня) будет найден и компромисс по нефти

В чем ошибка? Саудиты предложили снизить добычу на 1.5, причем не за счет картеля, а за счет +. РФ была согласна только на сохранение статус-кво, потому что сокращение добычи тут же компенсировалось бы сланцевиками. Так что никакого бы сохранения дохода и доли рынка эрэфии бы не светило. А вот выйти из соглашения при непринятии условий доп. сокращения решили уже саудиты. Ну не сложилось, в общем. Зато теперь попкорн пойдет! В чем ошибка? Саудиты предложили снизить добычу на 1.5, причем не за счет картеля, а за счет +. РФ была согласна только на сохранение статус-кво, потому что сокращение добычи тут же компенсировалось бы сланцевиками. Так что никакого бы сохранения дохода и доли рынка эрэфии бы не светило. А вот выйти из соглашения при непринятии условий доп. сокращения решили уже саудиты. Ну не сложилось, в общем. Зато теперь попкорн пойдет!

Вы не правы - ОПЕК+ предлагало сократить добычу на 1,5 млн. ИМЕННО ЗА СЧЕТ КАРТЕЛЯ и на 600 тыс. за счет всех остальных (т.е. на долю РФ пришлось бы максимуму 300 тыс. бочек в сутки). При цене в 50 долларов потери составили бы 15 млн. в день. Сейчас на экспорте 5 млн. бочек по 35 долларов РФ теряет 75 млн. в день против нормальной цены. Плюс ЦБ тратит минимум 1 млрд. в день на поддержание курса. Арифметика простая. А ситуация сложная - несомненно это продуманный и рассчитанный шаг (раз ЦБ впервые с декабря 14-го начал продажу валюты на рынке, а Путин отказался 6/3 обсуждать ситуацию с саудовским принцем по телефону)). Беда в том, что реакция СА оказалась импульсивной и абсолютно непредсказуемой (по сути - выстрел себе в ногу, учитывая цену баланса саудовского бюджета), на которую РФ явно не рассчитывала.