Я не знаю как вы считаете но есть оф.данные.
На прошлой неделе купили 150, продали 307 = -157
С начала года покупка 1232, продажа 602 = +630
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:01
Я не знаю как вы считаете но есть оф.данные.
На прошлой неделе купили 150, продали 307 = -157
С начала года покупка 1232, продажа 602 = +630
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................10.03.2020.............11.03.2020
дата розрахунку...............06.03.2020.............10.03.2020
Євро..................................28,2336..................28,7916
Долар США........................24,9215..................25,3135
После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.
Открылись на 27 копеек выше закрытия пятницы. Сохраняя панику, продолжили рост, прибавив к 11 часам еще 8 копеек. НБУ тормозил этот рост и к 11 часам, когда вышли продавцы, наступило тревожное спокойствие. Около 11-30 даже кратковременно отскочили на копейку, но тут же вернулись.
Перед обедом выросли еще на 4 копейки. После этого ситуация стабилизировалась, наметились даже двусторонние колебания с амплитудой в 1 копейку.
Официальный курс встретили котировками 25.3700 - 25.4100. За день выросли на 12 копеек относительно открытия и на 37 копеек относительно закрытия пятницы.
Не могу не отметить, что НБУ с самого утра грамотно и решительно гасил панику. В ход пошли как валютные, так и информационные интервенции. Пошли даже на такую крайнюю меру, как оперативное обнародование на официальном сайте информации об объеме интервенций (радует, что не только в мордокниге):
Обличителям хочу в очередной раз напомнить, что задачи регулятора отличаются от задач спекулянта. Перед ним не стоит задача продать валюту как можно дороже, гривну он себе сам нарисовать может, а для недопущения саморазогрева рынка НБУ сделал все правильно.
Этот день в истории:
2019 - 26.3892 (-10) -107
2018 - 26.0940 (-25) -78
2017 - 26.8102 (-9) -150
2016 - 25.5192 (-67) -20
Гривна еще не начала девальвировать, еще даже не отыграли аномальное укрепление.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:05
Сибарит
Подскажите пожалуйста где смотреть объемы торгов на межбанке?
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:12
Если хочется графика, находите на странице
Информация с двухдевной задержкой.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:15
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:18
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:19
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:23
Выросли чисто на панике. Сейчас ситаация стабилизируется. На биржах все зеленое. Защитные активы золото и серебро - красные.
Я думаю по гривне загончик не хилый получился. Скоро вниз пойдет.
Можно копировать действия НБУ, имхо.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:23
купили у нафтогаза и продали нерезам - это работа на иностранного хозяина, как впрочем выдаивание у экспортеров и перепродажа нерезам. экспортеры это и сами могли бы сделать, без паразита НБУ.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 10 бер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:23
поки єщьо нєпанятна, а шо не так?
якщо НБУ напилососив в середньому ПА24 більше 4 ярдів, а зараз наливає ПА25+, тоді впрано зберіг від неадекватної просадки, зараз корекція, регулятор вправно метає взятими по дисконту катлєтами, а наскільки вистачить палива у "ракєти", будемо подивитися
про посівну щось тут давно ніхто не писав, кеди повинні бути зашнуровані, пора про відкат думати
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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