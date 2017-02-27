Додано: Вів 10 бер, 2020 16:04

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Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................10.03.2020.............11.03.2020дата розрахунку...............06.03.2020.............10.03.2020Євро..................................28,2336..................28,7916Долар США........................24,9215..................После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.Открылись на 27 копеек выше закрытия пятницы. Сохраняя панику, продолжили рост, прибавив к 11 часам еще 8 копеек. НБУ тормозил этот рост и к 11 часам, когда вышли продавцы, наступило тревожное спокойствие. Около 11-30 даже кратковременно отскочили на копейку, но тут же вернулись.Перед обедом выросли еще на 4 копейки. После этого ситуация стабилизировалась, наметились даже двусторонние колебания с амплитудой в 1 копейку.Официальный курс встретили котировками 25.3700 - 25.4100. За день выросли на 12 копеек относительно открытия и на 37 копеек относительно закрытия пятницы.Не могу не отметить, что НБУ с самого утра грамотно и решительно гасил панику. В ход пошли как валютные, так и информационные интервенции. Пошли даже на такую крайнюю меру, как оперативное обнародование на официальном сайте информации об объеме интервенций (радует, что не только в мордокниге):Обличителям хочу в очередной раз напомнить, что задачи регулятора отличаются от задач спекулянта. Перед ним не стоит задача продать валюту как можно дороже, гривну он себе сам нарисовать может, а для недопущения саморазогрева рынка НБУ сделал все правильно.Этот день в истории:2019 - 26.3892 (-10)2018 - 26.0940 (-25)2017 - 26.8102 (-9)2016 - 25.5192 (-67)Гривна еще не начала девальвировать, еще даже не отыграли аномальное укрепление.