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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4179418041814182

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 373
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
40
выше 26
21%
78
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:01

  twin написав:Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))


Я не знаю как вы считаете но есть оф.данные.

На прошлой неделе купили 150, продали 307 = -157
С начала года покупка 1232, продажа 602 = +630
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................10.03.2020.............11.03.2020
дата розрахунку...............06.03.2020.............10.03.2020
Євро..................................28,2336..................28,7916
Долар США........................24,9215..................25,3135
После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.
Открылись на 27 копеек выше закрытия пятницы. Сохраняя панику, продолжили рост, прибавив к 11 часам еще 8 копеек. НБУ тормозил этот рост и к 11 часам, когда вышли продавцы, наступило тревожное спокойствие. Около 11-30 даже кратковременно отскочили на копейку, но тут же вернулись.
Перед обедом выросли еще на 4 копейки. После этого ситуация стабилизировалась, наметились даже двусторонние колебания с амплитудой в 1 копейку.
Официальный курс встретили котировками 25.3700 - 25.4100. За день выросли на 12 копеек относительно открытия и на 37 копеек относительно закрытия пятницы.
Не могу не отметить, что НБУ с самого утра грамотно и решительно гасил панику. В ход пошли как валютные, так и информационные интервенции. Пошли даже на такую крайнюю меру, как оперативное обнародование на официальном сайте информации об объеме интервенций (радует, что не только в мордокниге):
https://bank.gov.ua/news/all/komentar-schodo-situatsiyi-na-valyutnomu-ta-groshovo-kreditnomu-rinkah
Обличителям хочу в очередной раз напомнить, что задачи регулятора отличаются от задач спекулянта. Перед ним не стоит задача продать валюту как можно дороже, гривну он себе сам нарисовать может, а для недопущения саморазогрева рынка НБУ сделал все правильно.

Этот день в истории:
2019 - 26.3892 (-10) -107
2018 - 26.0940 (-25) -78

2017 - 26.8102 (-9) -150
2016 - 25.5192 (-67) -20
Гривна еще не начала девальвировать, еще даже не отыграли аномальное укрепление.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:05

Сибарит
Подскажите пожалуйста где смотреть объемы торгов на межбанке?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:12

  zzzzzz написав:Сибарит
Подскажите пожалуйста где смотреть объемы торгов на межбанке?

https://bank.gov.ua/files/Volue.xls
Если хочется графика, находите на странице https://bank.gov.ua/markets раздел "Безготівковий валютний ринок", переключаетесь над картинкой на "30 дней" и жмете "подробнее".
Информация с двухдевной задержкой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:15

  twin написав:Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))

-1 ярд в неделю

продержимся до лета
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:18

  PS4 написав:
  twin написав:Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))

-1 ярд в неделю

продержимся до лета


ймовірно ситуація заспокоїться впродовж кількох днів
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:19

  vovakwasov написав:
  PS4 написав:
  twin написав:Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))

-1 ярд в неделю

продержимся до лета


ймовірно ситуація заспокоїться впродовж кількох днів

серьезно? есть предпосылки? :mrgreen:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:23

Выросли чисто на панике. Сейчас ситаация стабилизируется. На биржах все зеленое. Защитные активы золото и серебро - красные.
Я думаю по гривне загончик не хилый получился. Скоро вниз пойдет.
Можно копировать действия НБУ, имхо.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:23

  zzzzzz написав:
  twin написав:Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))


Я не знаю как вы считаете но есть оф.данные.

На прошлой неделе купили 150, продали 307 = -157
С начала года покупка 1232, продажа 602 = +630

купили у нафтогаза и продали нерезам - это работа на иностранного хозяина, как впрочем выдаивание у экспортеров и перепродажа нерезам. экспортеры это и сами могли бы сделать, без паразита НБУ.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 10 бер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:23

  zzzzzz написав:
  twin написав:Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))


Я не знаю как вы считаете но есть оф.данные.

На прошлой неделе купили 150, продали 307 = -157
С начала года покупка 1232, продажа 602 = +630

поки єщьо нєпанятна, а шо не так?
якщо НБУ напилососив в середньому ПА24 більше 4 ярдів, а зараз наливає ПА25+, тоді впрано зберіг від неадекватної просадки, зараз корекція, регулятор вправно метає взятими по дисконту катлєтами, а наскільки вистачить палива у "ракєти", будемо подивитися 8)
про посівну щось тут давно ніхто не писав, кеди повинні бути зашнуровані, пора про відкат думати :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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