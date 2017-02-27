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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:16
меняйло массово на себя 25.63
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:18
Сидящие на зеленом заборе, готовы сливаться?
Как всегда, разворот будет мгновенный, успеют не только лишь все.
Почему это загон?
Рост.
Взрывной рост.
Вот когда неуклонно по 10-15 копеек в день, тогда да, это надолго и основательно.
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Captain Obvious
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:19
tobias написав:
По євро 29 на злив очікуєте?
Я хочу слить то что взял по 28.6, а взял по 26.7. часть ещё взял по 1.10 к баксу давно под 4%годовых
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:19
PS4 написав: twin написав:
Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))
-1 ярд в неделю
продержимся до лета
когда резервы будут заканчиваться, очередь страждущих резко вырастет
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sequence
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:27
proftpd66 написав: tobias написав:
По євро 29 на злив очікуєте?
Я хочу слить то что взял по 28.6, а взял по 26.7. часть ещё взял по 1.10 к баксу давно под 4%годовых
Так сегодня было утром 28,80 на себя, вечером - 28,70.
Чего не слили?
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kluychkooleg
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:28
Surfer
Только промышленность донбасса с ноября 2019 года легла - это первая волна. С января 2020 года -вторая волна. Склады под завязку металлом забиты. Некуда сбывать. Людей посокращали...
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promyshlennik
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:29
lapay написав:
Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.
На рынок земли иностранный капитал будет заходить на слабой гривне. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой
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zРадио
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:32
Zebra написав:Surfer
то что гривна
летом может укрепиться
и ослу понятно, только сейчас важно понять от какого уровня, 30 грн за доллар или 40.
а чому не від 26, чи 27? на чому гадали?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:34
kluychkooleg
28,70 хороший курс на вихід, завтра може і не бути...
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twin
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:37
Surfer написав: Сибарит написав:
Этот день в истории:
2019 - 26.3892 (-10) -107
2018 - 26.0940 (-25) -78
2017 - 26.8102 (-9) -150
2016 - 25.5192 (-67) -20
Гривна еще не начала девальвировать, еще даже не отыграли аномальное укрепление.
Да не было никакого аномального укрепления ! Было абсолютно нормальное , обоснованное, православное, кошерное, халяльное и экономически оправданное укрепление. Которое было бы намного круче если бы НБУ за неполный год не откупил 8 млрд избытка долларов с рынка , сразу пополнив резервы НБУ почти на ту же сумму. А он вынужден был это делать так как в бюджете были заложены совсем кошмарные курсы, для сведение этого самого бюджета. И судя по сегодняшнему, многими ракетчиками такого долгожданного, "обвала" более напоминающего отскок дохлого нескажукого - у гривны есть все шансы продолжить этот тренд на ОБОСНОВАННОЕ укрепление.
На таком внешнем фоне?Без МВФ?С полностью подконтрольным олигархам правительством"крепких хозяйственников",которые уж точно знают,как,за счёт чего и кого надо обеспечивать экономический рост?С возможным возвратом привата Бене?Дануна....Полная чушь.Максимум Смолий зелень по невысокой ещё цене успеет в нужные руки отдать.Так или иначе,туман Зазеркалья рассеется и гривна бегом побежит всякие песо с реалами и рублями догонять.А может и обогнать.Подскок дохлой кошки это щас у нефти.
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goldfinger
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