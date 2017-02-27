RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41814182418341844185>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 375
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
42
выше 26
21%
78
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:16

меняйло массово на себя 25.63
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 26.06.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сидящие на зеленом заборе, готовы сливаться?
Как всегда, разворот будет мгновенный, успеют не только лишь все.

Почему это загон?
Рост.
Взрывной рост.
Вот когда неуклонно по 10-15 копеек в день, тогда да, это надолго и основательно.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:19

  tobias написав:По євро 29 на злив очікуєте?


Я хочу слить то что взял по 28.6, а взял по 26.7. часть ещё взял по 1.10 к баксу давно под 4%годовых
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2105
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:19

  PS4 написав:
  twin написав:Ітого з пятниці понад 350млн. Завтра знову 250 і в четвер, на кінець тижня ярд))

-1 ярд в неделю

продержимся до лета

когда резервы будут заканчиваться, очередь страждущих резко вырастет
sequence
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 29.12.15
Подякував: 385 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:27

  proftpd66 написав:
  tobias написав:По євро 29 на злив очікуєте?


Я хочу слить то что взял по 28.6, а взял по 26.7. часть ещё взял по 1.10 к баксу давно под 4%годовых


Так сегодня было утром 28,80 на себя, вечером - 28,70.
Чего не слили?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 149
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:28

Surfer
Только промышленность донбасса с ноября 2019 года легла - это первая волна. С января 2020 года -вторая волна. Склады под завязку металлом забиты. Некуда сбывать. Людей посокращали...
promyshlennik
 
Повідомлень: 10
З нами з: 27.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:29

  lapay написав: Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.


На рынок земли иностранный капитал будет заходить на слабой гривне. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5144
З нами з: 02.05.18
Подякував: 939 раз.
Подякували: 2096 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:32

  Zebra написав:Surfer то что гривна летом может укрепиться и ослу понятно, только сейчас важно понять от какого уровня, 30 грн за доллар или 40.

а чому не від 26, чи 27? на чому гадали?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:34

kluychkooleg
28,70 хороший курс на вихід, завтра може і не бути...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3278
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:37

  Surfer написав:
  Сибарит написав:Этот день в истории:
2019 - 26.3892 (-10) -107
2018 - 26.0940 (-25) -78

2017 - 26.8102 (-9) -150
2016 - 25.5192 (-67) -20
Гривна еще не начала девальвировать, еще даже не отыграли аномальное укрепление.


Да не было никакого аномального укрепления ! Было абсолютно нормальное , обоснованное, православное, кошерное, халяльное и экономически оправданное укрепление. Которое было бы намного круче если бы НБУ за неполный год не откупил 8 млрд избытка долларов с рынка , сразу пополнив резервы НБУ почти на ту же сумму. А он вынужден был это делать так как в бюджете были заложены совсем кошмарные курсы, для сведение этого самого бюджета. И судя по сегодняшнему, многими ракетчиками такого долгожданного, "обвала" более напоминающего отскок дохлого нескажукого - у гривны есть все шансы продолжить этот тренд на ОБОСНОВАННОЕ укрепление.

На таком внешнем фоне?Без МВФ?С полностью подконтрольным олигархам правительством"крепких хозяйственников",которые уж точно знают,как,за счёт чего и кого надо обеспечивать экономический рост?С возможным возвратом привата Бене?Дануна....Полная чушь.Максимум Смолий зелень по невысокой ещё цене успеет в нужные руки отдать.Так или иначе,туман Зазеркалья рассеется и гривна бегом побежит всякие песо с реалами и рублями догонять.А может и обогнать.Подскок дохлой кошки это щас у нефти.
goldfinger
 
Повідомлень: 94
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41814182418341844185>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, Starikan, wolt450, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1700, 1701, 1702
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17013 2140095
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 17:38
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6825 1522426
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.