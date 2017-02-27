Додано: Вів 10 бер, 2020 17:37

lapay написав: Surfer написав: И судя по сегодняшнему, многими ракетчиками такого долгожданного, "обвала" более напоминающего отскок дохлого нескажукого - у гривны есть все шансы продолжить этот тренд на ОБОСНОВАННОЕ укрепление. И судя по сегодняшнему, многими ракетчиками такого долгожданного, "обвала" более напоминающего отскок дохлого нескажукого - у гривны есть все шансы продолжить этот тренд на ОБОСНОВАННОЕ укрепление.

Угу, тільки нерези, як завели 5 млрд доларів в ОВДП, так і вивести їх можуть (вже почали). Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі. Угу, тільки нерези, як завели 5 млрд доларів в ОВДП, так і вивести їх можуть (вже почали). Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.

я специально писал что за неполный год было выкуплено только излишков с рынка на 8 млрд. А вы мне старый баян про 4,5 млрд овгз как контраргумент ? Вы это серьезно ? на фоне ежегодных десятков млрд от агросектора, свыше 10 млрд от заробитчан и т.д. ? Уже ж давно не смешно, не пора ли сменить пластинку ?