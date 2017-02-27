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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4182418341844185>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.2 5 375
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
13%
47
25.01-25.5
17%
65
25.51-26
11%
42
выше 26
21%
78
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:37

  lapay написав:
  Surfer написав:И судя по сегодняшнему, многими ракетчиками такого долгожданного, "обвала" более напоминающего отскок дохлого нескажукого - у гривны есть все шансы продолжить этот тренд на ОБОСНОВАННОЕ укрепление.

Угу, тільки нерези, як завели 5 млрд доларів в ОВДП, так і вивести їх можуть (вже почали). Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.


я специально писал что за неполный год было выкуплено только излишков с рынка на 8 млрд. А вы мне старый баян про 4,5 млрд овгз как контраргумент ? Вы это серьезно ? на фоне ежегодных десятков млрд от агросектора, свыше 10 млрд от заробитчан и т.д. ? Уже ж давно не смешно, не пора ли сменить пластинку ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40

  Captain Obvious написав:Сидящие на зеленом заборе, готовы сливаться?
Как всегда, разворот будет мгновенный, успеют не только лишь все.

навіщо? з якою метою, відкупитися дешевше?..
Тут же не самі спекулянти сидять.

  Captain Obvious написав:Почему это загон?
Рост.
Взрывной рост.
Вот когда неуклонно по 10-15 копеек в день, тогда да, это надолго и основательно.

10 коп в день це 20 грн на рік. Такого взагалі ніколи не було.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:43

  zРадио написав:
  lapay написав: Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.


На рынок земли иностранный капитал будет заходить на слабой гривне. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой

а як себе аграрії будуть відчувати в нашій країні, коли ціни на зернові обваляться як мінімум на 20%? може їм не до землі буде?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:46

  Captain Obvious написав:Сидящие на зеленом заборе, готовы сливаться?
Как всегда, разворот будет мгновенный, успеют не только лишь все.

Почему это загон?
Рост.
Взрывной рост.
Вот когда неуклонно по 10-15 копеек в день, тогда да, это надолго и основательно.

Сливать надо не только по сладкому курсу,когда пересичные побегут в обменники,но и в хорошую ставку,которая обязательно будет,когда правительство начнет "спасать" финансовую систему,гг.Здесь плохо работать по найму,тяжело вести бизнес,в этой републико неплохо быть сеньором рантье.Так что терпение,мучачес,возьмём все стадо:)
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:47

  Surfer написав:
  lapay написав:
  Surfer написав:И судя по сегодняшнему, многими ракетчиками такого долгожданного, "обвала" более напоминающего отскок дохлого нескажукого - у гривны есть все шансы продолжить этот тренд на ОБОСНОВАННОЕ укрепление.

Угу, тільки нерези, як завели 5 млрд доларів в ОВДП, так і вивести їх можуть (вже почали). Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.


я специально писал что за неполный год было выкуплено только излишков с рынка на 8 млрд. А вы мне старый баян про 4,5 млрд овгз как контраргумент ? Вы это серьезно ? на фоне ежегодных десятков млрд от агросектора, свыше 10 млрд от заробитчан и т.д. ? Уже ж давно не смешно, не пора ли сменить пластинку ?

И неужели пресловутый контекст не смущает? Падение Китая, нашего крупнейшего торгового партнера? Нарастающее падение в ЭС (Италия уже вводит "не выходи из дома", остальные близки к этому), когда все заробитчане будут сидеть на накопленном в обильном 2019 жирке?

Признавайтесь, на сколько влезли в гривну? :)
Поверили небось в 22 от Рожковой?
нуну...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48

  zРадио написав:
  lapay написав: Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.


На рынок земли иностранный капитал будет заходить на слабой гривне. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой

Плюсую.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:я специально писал что за неполный год было выкуплено только излишков с рынка на 8 млрд. А вы мне старый баян про 4,5 млрд овгз как контраргумент ? Вы это серьезно ? на фоне ежегодных десятков млрд от агросектора, свыше 10 млрд от заробитчан и т.д. ? Уже ж давно не смешно, не пора ли сменить пластинку ?

Якщо рахувати все в доларах, як ЗВР, то держборг, за 2019 рік, зріс на 6 млрд доларів. Так що не буває чудес - зросла доля гривневих ОВДП, паралельно зросла гривня і зросли ЗВР і держборг в доларах.
Якщо все так чудово - чому відмінили акукціон з гривневих ОВДП? ;)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:51

  twin написав:kluychkooleg
28,70 хороший курс на вихід, завтра може і не бути...


А возможное снижение ставки ФРС 18 марта?
И думаете гривню погонят завтра в долины на 24,7?
И жаба давит, если глянуть прием по доллару и Евро.
28.70 / 25.55 = 1,1232 при реальном 1,1370-80
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 10 бер, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:52

  TylerTruman_ написав:
  zРадио написав:
  lapay написав: Хіба що зелені пропихнуть, таки, ринок землі для нерезів через "шпаринки" в новому законі.


На рынок земли иностранный капитал будет заходить на слабой гривне. Так что все сходится - сейчас выводят валюту при дорогой гривне, через полгода заводят ее при дешевой

а як себе аграрії будуть відчувати в нашій країні, коли ціни на зернові обваляться як мінімум на 20%? може їм не до землі буде?

на 80%, масло в 3 раза
edvardd
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